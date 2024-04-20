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«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча Кубка Англии

«Вулверхэмптон» и «Арсенал» сыграют 20 апреля в 34 туре АПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Арсенала» Мартин Эдегор.
Мартин Эдегор.
Фото AFP
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«Вулверхэмптон» и «Арсенал» сыграют в 34-м туре чемпионата Англии по футболу 20 апреля. Встреча пройдет на домашнем стадионе «волков» «Молинью». Начало — в 21.30 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Арсенал» можно будет в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты — первая ссылка, вторая ссылка и третья ссылка для просмотра бесплатно и в прямом эфире.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния «Вулверхэмптона» и «Арсенала» в 34-м туре АПЛ.

«Вулверхэмптон» с 43 очками находится на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал» — 71 балл и второе место.

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Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
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