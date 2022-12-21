«Вулверхэмптон», «Ньюкасл» и «Лестер» вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги

«Вулверхэмптон» обыграл «Гиллингем» на своем поле в матче 1/8 финала Кубка английской лиги — 2:0.

В составе хозяев забили Рауль Хименес и Раян Айт-Нури.

В параллельных матчах «Лестер» победил «МК Донс», «Ньюкасл» оказался сильнее «Борнмута» (1:0), а «Саутгемптон» выиграл у «Линкольна» (2:1).

Жеребьевка четвертьфинала Кубка английской лиги состоится позднее. В среду, 21 декабря состоятся матчи 1/8 финала «Блэкберн» — «Ноттингем Форест», «Чарльтон» — «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед» — «Бернли», а 22 декабря пройдет игра «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».