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Сегодня, 01:44

«Вулверхэмптон», «Ньюкасл» и «Лестер» вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Вулверхэмптон» обыграл «Гиллингем» на своем поле в матче 1/8 финала Кубка английской лиги — 2:0.

В составе хозяев забили Рауль Хименес и Раян Айт-Нури.

В параллельных матчах «Лестер» победил «МК Донс», «Ньюкасл» оказался сильнее «Борнмута» (1:0), а «Саутгемптон» выиграл у «Линкольна» (2:1).

Жеребьевка четвертьфинала Кубка английской лиги состоится позднее. В среду, 21 декабря состоятся матчи 1/8 финала «Блэкберн» — «Ноттингем Форест», «Чарльтон» — «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед» — «Бернли», а 22 декабря пройдет игра «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».

ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Лестер
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Саутгемптон
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