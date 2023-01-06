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Бадиашиле: «Очень рад оказаться в «Челси». Не могу дождаться, когда сыграю в лучшей лиге мира»

Мария Гусева
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Новичок «Челси» Бенуа Бадиашиле прокомментировал свой переход в лондонский клуб. Ранее защитник выступал за «Монако».

«Я очень рад оказаться здесь, в «Челси». Очень рад начать играть за этот клуб. Не могу дождаться, когда увижу болельщиков и сыграю в лучшей лиге мира», — приводит пресс-служба клуба слова Бадиашиле.

В четверг, 5 января, «Челси» объявил о подписании с 21-летним французом контракта до лета 2030 года.

В сезоне-2022/23 Бадиашиле сыграл за «Монако» 16 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

Футбол
ФК Челси
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