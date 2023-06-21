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Робертсон: «Хотелось бы, чтобы Макаллистер перешел в «Ливерпуль» раньше»

Мария Гусева
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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился мнением о новичке команды Алексисе Макаллистере.

«Ливерпуль» объявил о подписании 24-летнего игрока сборной Аргентины 8 июня.

«Хотелось бы, чтобы он пришел к нам немного раньше! — цитирует Sky UK Робертсона. — Он фантастический футболист, я играл против него в последние годы, он добился замечательных результатов в «Брайтоне» и сборной Аргентины. И он еще довольно молод... Действительно хорошее приобретение для нас. У него есть все качества, чтобы помочь нам наилучшим образом, я не могу дождаться, когда поприветствую его и увижу, как он носит футболку «Ливерпуля».

Макаллистер выступал за «Брайтон» с 2019 года. В сезоне-2022/23 полузащитник забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи в 40 матчах .

Эндрю Робертсон
Футбол
ФК Ливерпуль
Алексис Макаллистер
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