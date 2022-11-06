Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд ответил на критику его игры в обороне.

«Люди говорят всякое, они много болтают, у них есть свое мнение. Такова жизнь, и они имеют на это право. Я всегда воспринимал это как «я знаю, что мне нужно делать», а потом просто продолжал в том же духе. Когда все идет хорошо, люди хвалят нас. Когда что-то не так, то начинается: «Дело в том, что они обороняются не так, как привыкли».

В прошлом году мы почти выиграли все возможные трофеи, и это не было проблемой, потому что мы побеждали. Все говорили: «Ах, Трент поменял позицию, теперь у него другая роль. Он изменил подход крайних защитников к игре». А теперь это: «Он обороняется не так, как должен это делать крайний защитник». Ну, если я поменял подход к игре, то одного без другого быть не может. Команда может лишь играть так, как ей говорят», — приводит слова Трента This Is Anfield.

В текущем сезоне 24-летний защитник сыграл 18 матчей во всех турнирах в составе «Ливерпуля» и забил 3 гола.

Команда занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 очков в 12 играх.