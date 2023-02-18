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Сегодня, 23:00

Уокер прокомментировал ничью «Манчестер Сити» с «Ноттингем Форест»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест» (1:1).

«Мы потеряли два очка. С такими игроками, которые у нас есть впереди, мы должны забивать и отдавать голевые передачи. Но, если нападающим не везет или они не попадают в цель, нам, как обороне, нужно удержать победу 1:0 и завоевать три очка. «Ноттингем» держался и смог вырвать ничью в конце, и это то, что они планировали сделать», — приводит слова Уокера ВВС.

«Манчестер Сити» (52 очка) занимает второе место в таблице АПЛ, на два балла отставая от лондонского «Арсенала».

Кайл Уокер
ФК Манчестер Сити
ФК Ноттингем Форест
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