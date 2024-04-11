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Сегодня, 21:50

Защитник «Манчестер Юнайтед» Варан выбыл на несколько недель из-за травмы

Рафаэль Варан.
Фото Global Look Press
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан пропустит несколько недель из-за мышечной травмы, сообщается на официальном сайте клуба.

Француз получил повреждение в матче 31-го тура АПЛ с «Челси» (3:4). Футболист намерен вернуться на поле в мае.

В текущем сезоне 30-летний Варан сыграл 30 матчей, в которых забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 49 очков в 31 матче. 13 апреля «красные дьяволы» сыграют с «Борнмутом». Начало — в 19.30 мск.

Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
Рафаэль Варан
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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