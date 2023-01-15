Защитник «Спортинга» Порро согласился на переход в «Тоттенхэм»

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Защитник «Спортинга» Педро Порро близок к переходу в «Тоттенхэм», утверждает The Mirror.
По данным источника, 23-летний испанец готов продолжить карьеру в английском клубе и уже согласовал условия контракта. «Спортинг» готов отпустить футболиста только в случае, если за него заплатят 45 миллионов евро — эта сумма прописана в качестве отступных.
Порро выступал за «Спортинг» на правах аренды из «Манчестер Сити» с августа 2020 года, в июле 2022 года португальский клуб выкупил защитника. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 10 результативных передач.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 25 миллионов евро.
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