КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:37

Защитник «Тоттенхэма» Лангле прокомментировал поражение от «Астон Виллы»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Тоттенхэма» Клеман Лангле прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (1:2) в матче 36-го тура АПЛ.

«Выступление разочаровало, потому что мы проиграли игру, а это были три важных очка для выхода в Европу в следующем году. По ходу матча я не думаю, что мы играли плохо. Мы боролись до конца и имели хорошие моменты для взятия ворот. Мы играли против хорошей команды, и они сейчас находятся в хорошем состоянии. Мы разочарованы, поэтому нам нужно работать на следующей неделе, чтобы снова стать конкурентоспособными», — приводит слова Лангле ВВС.

«Астон Вилла» набрала 57 очков и занимает седьмое место в АПЛ. «Тоттенхэм» с таким же количеством очков находится на шестой строчке.

Клеман Лангле
ФК Астон Вилла
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ОКР поддержал борющуюся с раком олимпийскую чемпионку Бобровникову
Дзюба в «Спартаке», Кокорин — в «Локо» и «Динамо». Как выглядели бы клубы РПЛ, состоящие лишь из воспитанников
Турецкая оппозиция заявила о намерении улучшить отношения с Россией
Авиация ВКС РФ сбила наносивший удары по Луганску украинский Су-24
В Москве скончался выживший при пожаре в 2021 году отец певицы Хлебниковой
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тен Хаг: «МЮ» хорош в том, чтобы делать вратаря соперника лучшим игроком матча»