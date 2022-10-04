Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:13

Жену Варди обязали заплатить жене Руни 1,5 миллиона фунтов стерлингов

Иван Шитик
Корреспондент

Ребекка Варди, жена нападающего «Лестера» Джейми Варди, проиграла суд Колин Руни, супруге экс-форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйна Руни, по делу о клевете, сообщает Sky Sports.

Варди обязана выплатить в качестве компенсации 90% от общей суммы судебных издержек, что составляет 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Из них 800 тысяч должны быть выплачены до 15 ноября.

Колин обвинила Ребекку в том, что она является источником историй о ней, которые просочились в газету The Sun. Скандал начался в октябре 2019-го, когда Руни опубликовала пост в социальной сети, обвинив Варди в предательстве ее доверия в погоне за личной выгодой.

Суд установил, что жена Варди все же способствовала передаче частной информации о жене Руни британскому таблоиду.

Джейми Варди
Уэйн Руни
2
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Друзья боснийского футболиста Джеко погибли на спортивной площадке во время войны
Магомед Исмаилов и Александр Илич проведут боксерский бой 7 октября в Москве
Глава МВД Сербии Вулин ответил послу Украины на призыв к антироссийским санкциям
Пугачева отреагировала на критику в свой адрес
В Подмосковье задержали водителя автомобиля с телом выкопанной из могилы женщины
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Гвардиола заявил, что никто не может конкурировать с Холанном в его возрастной категории

Ван де Бек намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно