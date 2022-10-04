Жену Варди обязали заплатить жене Руни 1,5 миллиона фунтов стерлингов

Ребекка Варди, жена нападающего «Лестера» Джейми Варди, проиграла суд Колин Руни, супруге экс-форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйна Руни, по делу о клевете, сообщает Sky Sports.

Варди обязана выплатить в качестве компенсации 90% от общей суммы судебных издержек, что составляет 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Из них 800 тысяч должны быть выплачены до 15 ноября.

Колин обвинила Ребекку в том, что она является источником историй о ней, которые просочились в газету The Sun. Скандал начался в октябре 2019-го, когда Руни опубликовала пост в социальной сети, обвинив Варди в предательстве ее доверия в погоне за личной выгодой.

Суд установил, что жена Варди все же способствовала передаче частной информации о жене Руни британскому таблоиду.