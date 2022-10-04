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Сегодня, 17:21

Ван де Бек намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник Донни ван де Бек намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

Назначение Эрика тен Хага главным тренером не улучшило позиции полузащитника в «Ман Юнайтед». В нынешнем сезоне 25-летний голландец провел на поле всего лишь 19 минут в трех разных матчах.

Возможность трансфера Донни ван де Бека рассматривает «Интера». Речь может пойти об аренде в зимнее трансферное окно.

Напомним, что вторую часть сезона-2021/22 ван де Бек уже провел за правах аренды в «Эвертоне».

Портала Transfermarkt оценивает стоимость Донни ван де Бека в 20 миллионов евро.

Донни ван де Бек
ФК Манчестер Юнайтед
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