Ван де Бек намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно

Полузащитник Донни ван де Бек намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

Назначение Эрика тен Хага главным тренером не улучшило позиции полузащитника в «Ман Юнайтед». В нынешнем сезоне 25-летний голландец провел на поле всего лишь 19 минут в трех разных матчах.

Возможность трансфера Донни ван де Бека рассматривает «Интера». Речь может пойти об аренде в зимнее трансферное окно.

Напомним, что вторую часть сезона-2021/22 ван де Бек уже провел за правах аренды в «Эвертоне».

Портала Transfermarkt оценивает стоимость Донни ван де Бека в 20 миллионов евро.