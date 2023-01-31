Жоржиньо успешно прошел медосмотр перед переходом из «Арсенала» в «Челси»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо перейдет в «Арсенал» в ближайшее время. 31-летний хавбек уже успешно прошел медосмотр, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Канониры» заплатят за хавбека 10 миллионов фунтов (еще 2 миллиона могут быть выплачены в качестве бонусов). «Арсенал» подпишет с ним контракт до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.

Жоржиньо выступает за «Челси» с июля 2018 года. В сезоне-2022/23 он забил 3 гола в 25 матчах за «синих».

Контракт хавбека с лондонским клубом действует до конца июня 2023 года.