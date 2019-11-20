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20 ноября 2019, 20:33

Жозе Моуринью: «Что я могу пообещать «Тоттенхэму»? Страсть»

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Жозе Моуринью, назначенный главным тренером «Тоттенхэма», поделился первыми впечатлениями от клуба.

— Что я могу обещать? Страсть к работе, но также и страсть к клубу, — цитирует португальца Mirror. —  Это большая привилегия, когда тренер идет в клуб и чувствует счастье по отношению к команде.

Играть против «Тоттенхэма» на «Уайт Харт Лейн» всегда было сложно, но интересно. Я всегда говорил о потенциале клуба, всегда говорил о классе игроков, всегда говорил, что клубом сделана великолепная работа.

Мне очень нравится эта команда. Нет ни одного тренера в мире, который не любил бы работать с молодыми игроками и помогать им развиваться.

Когда вы говорите, что у «Тоттенхэма» красивый стадион, то слишком скромничаете. Вы должны сказать, что это лучший стадион в мире. Думаю, что это реальность. База не имеет себе равных. Вероятно, можно сравнить только с некоторыми тренировочными площадками по американскому футболу.

Чемпионат Англии: премьер-лига, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, турнирная таблица

ФК Тоттенхэм Хотспур
Жозе Моуринью
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