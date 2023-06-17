Зиеш может зарабатывать 30 миллионов евро в год в «Аль-Насре»

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Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш знает об интересе к нему со стороны клуба из чемпионата Саудовской Аравии.
Как утверждает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, «синие» хотят разгрузить платежную ведомость за счет продажи 30-летнего футболиста. Зарплата Зиеша в «Аль-Насре» может достигнуть 30 миллионов евро в год, также у него могут появиться дополнительные источники дохода.
Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «ПСЖ» и «Бавария».
В минувшем сезоне Зиеш провел 24 матча за «Челси», в которых отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.