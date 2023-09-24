Австралиец-ноунейм из «Тоттенхэма» — тренер месяца в АПЛ. Постекоглу строит очень симпатичную команду даже без Кейна

Эндж делает все, чтобы болельщики «шпор» забыли времена Моуринью и Конте.

Как Постекоглу сделал себе имя и стал первым тренером-австралийцем в истории АПЛ

В 2023 году президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви принял как минимум два непростых решения. Первое — когда в марте, за два месяца до истечения контракта, уволил Антонио Конте. Этот шаг стоил боссу «шпор» 17 миллионов евро (сумма компенсации). Так он отреагировал на выпад итальянца во время одной из пресс-конференций, когда тот обвинил игроков в безразличии к происходящему на поле и за его пределами. В том монологе алленаторе также прошелся по клубу — заявил, что с настолько мягким подходом он никогда не добьется успеха. Спустя неделю специалист запаковал чемоданы и был выслан из «Хотспур Уэй».

До конца чемпионата оставалось два месяца — к тому моменту «Тоттенхэм» уже вылетел из Лиги чемпионов и домашних Кубков, а в чемпионате не претендовал на высокие места. Леви решил на этот раз взвешенно подойти к поиску нового тренера и сделал выбор только в начале июня. И тот оказался непопсовым — после именитых Моуринью, Нуну (уже заявившего о себе в «Вулверхэмптоне») и Конте команду принял Ангелос (или на английский манер Эндж) Постекоглу. Австралиец с греческими корнями, о котором в Англии почти не слышали, стал первым представителем Зеленого континента, возглавившим клуб АПЛ.

Ангелос Постекоглу и Сон Хын Мин. Фото Reuters

Если массовый болельщик вряд ли может что-то рассказать об Эндже, то в зеленой части Шотландии его знают и боготворят. Постекоглу пришел в «Селтик», когда клуб был скинут с трона и лежал в ногах у «Рейнджерс» — команда Стивена Джеррарда в сезоне-2020/21 обошла главного конкурента на 25 очков. В двух кубковых турнирах бело-зеленые также провалились, не добравшись даже до четвертьфинала. Команде нужен был дефибриллятор, чтобы перезапустить ее, и Постекоглу оказался идеальным доктором. Он вернул футболистам уверенность в себе и за два сезона выиграл с ними пять трофеев.

Впрочем, Эндж заслужил внимание «Тоттенхэма» не только достижениями на «Селтик Парк». Еще в прошлом веке австралиец дважды привел к чемпионству родной «Саут Мельбурн» (193 матча и 19 голов в качестве игрока), а затем повторил успех с «Брисбен Роар». Выигрыш молодежного чемпионата Океании с Австралией, Кубка Азии со взрослой национальной командой и чемпионата Японии с «Йокогамой Маринос» также выгодно украсили его резюме. В Северный Лондон Постекоглу приехал с широким бэкграундом и устоявшимися идеями.

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Постекоглу — футбольный романтик, стремящийся играть в атаку и доверяющий игрокам

Философия футбола Энджа серьезно отличается от той, которую проповедуют Жозе Моуринью и Антонио Конте. Она заключается не в том, чтобы роботизировать игроков и загубить в них творческое зерно, а наоборот — позволить им рисковать, играть в удовольствие. И делать это результативно. Благодаря такому подходу тренера «Селтик» в прошлом сезоне забил в чемпионате Шотландии аж 114 мячей, что всего на два меньше клубного рекорда.

«Как бы мы ни относились к успеху, самым приятным для меня является количество забитых мячей. Я по-прежнему считаю, что это лучшая часть футбола, которая выходит за рамки победы. Мне нравится радость, которую приносят голы», — делился эмоциями еще в прошлом году Постекоглу.

Безусловно, в «Селтике» — гранде шотландского футбола, который всегда играет с позиции силы и борется за трофеи — Эндж мог обращать больше внимания на красоту игры и количество забитых мячей. В АПЛ же ему придется трепетнее работать с деталями и точечнее выстраивать футбол «Тоттенхэма». Пока получается очень здорово — в пяти играх чемпионата «шпоры» набрали 13 очков (четыре победы и ничья). Причем во втором туре они одолели «МЮ» (2:0), а еще ни в одной встрече не отличились меньше двух раз. Благодаря этим успехам Постекоглу получил первую в сезоне АПЛ награду «Тренер месяца». Впечатляющий старт.

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«Мы много работаем над тактикой. Многое зависит от инстинктов, но мы пытаемся создать систему, которая, где бы я ни был, была настолько гибкой, насколько возможно. Если есть пространство, забудь, что ты защитник. В первую очередь ты футболист, потому вбегай в это пространство, — рассказал о требованиях к игрокам Постекоглу. — Все зависит от нас. Мы должны быть уверены, что закроем те бреши, которые есть. Я думаю, что когда игроки поймут, что у них есть свобода действий, они перестанут сомневаться в своих силах».

Сильнее всего впечатляет тот факт, что Эндж умело выстраивает игру «Тоттенхэма» в условиях потери Харри Кейна (отпустить англичанина в «Баварию» — второе трудное решение Леви). Капитан и лидер атаки «шпор» провел в команде всю предсезонку, а ушел на самом флажке. Безусловно, для Постекоглу, который очень рассчитывал на нападающего, его трансфер стал неприятным событием, но тренер справляется в новых обстоятельствах. Постекоглу назначил лидером Сона, идеально встроил в состав Мэддисона, Соломона, Порро и других новичков, пробудил Ришарлисона.

Хотя «Тоттенхэм» уже прошел одну серьезную проверку в этом сезоне, победив «МЮ», в эти выходные Постекоглу и компанию ждет новое, более устрашающее испытание — дерби с «Арсеналом». И Ангелос, в отличие от Моуринью и Конте, ждет этой встречи не со щитом, а с открытым забралом и воинственным оскалом: «Что касается нашей игры, то мы не изменимся. Мы выйдем на поле и напугаем их до смерти».