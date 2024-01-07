«Арсеналу» срочно нужен форвард: чудовищная реализация и «Ливерпуль» выбили команду Артеты из Кубка Англии

У лондонцев — три поражения подряд.

Всего пару недель назад «Арсенал» с «Ливерпулем» бились за первое место в чемпионате Англии и не выявили победителя. Лондонцы тогда сохранили лидерство и отметили католическое Рождество, находясь на вершине таблицы, но сейчас все уже иначе. После двух подряд поражений в АПЛ команда Микеля Артеты рухнула на четвертую позицию, а во главе таблицы оказался как раз «Ливерпуль».

Да, все это дела другого турнира, но и к Кубку Англии они имеют отношение. Болельщики «Арсенала» не могли игнорировать столь стремительное падение и надеялись, что их любимая команда реабилитируется в воскресенье, пусть и в другом соревновании. Простить три поражения кряду перед двухнедельной паузой было бы трудно.

Тем более что у «Арсенала» имелось преимущество, помимо родных трибун. «Ливерпуль» отправил на Кубок африканских наций набравшего приличный ход Салаха, а впридачу красные еще и потеряли Эндо с ван Дейком — японец улетел на Кубок Азии, а голландец получил повреждение. Из-за этого стартовый состав команды Юргена Клоппа выглядел необычно, и дело тут было совсем не в кубковом статусе встречи. На правом краю атаки вышел Эллиот, в обороне — Куонса, а Гакпо действовал в оттяжке.

«Арсенал» тоже делегировал на континентальные турниры пару игроков, но потери Томиясу и Эль-Ненни нельзя сопоставить с утратой Салаха. А вот травма Жезуса, о которой стало известно в день матча, ударила по мощи лондонцев. Линия атаки «Арсенала» вообще выглядела необычно: слева вышел Нелсон, а на острие Хаверц, которого мы за полгода привыкли видеть в середине поля.

Радость футболистов «Ливерпуля». Фото Reuters

Под грозного соперника Артета подготовил и обновленную схему прессинга, с помощью которой он задушил «Ливерпуль» в первом тайме. Красные явно не ожидали, что «Арсенал» без мяча будет перестраиваться в 4-4-2 и фактически разбирать игроков по позициям. Сам по себе высокий прессинг Артеты не стал сюрпризом, но его эффективность была на заоблачном уровне. Гости регулярно ошибались под давлением, из-за чего у ворот Алиссона постоянно возникали опасные моменты.

«Арсенал» мог несколько раз забить уже в стартовую четверть часа: Эдегор попал в перекладину, а Нелсон упустил три неплохих момента. Причем в одном из эпизодов Рису ассистировал Рэмсдейл — голкипер «Арсенал» вырезал шикарную передачу на 60 метров. В перерыве в соцсетях отмечали, что вратарь лондонцев сделал больше передач под удар, чем сейвов. И это не преувеличение: «Ливерпуль» за 45 минут создал лишь один голевой момент, когда Александр-Арнолд прямо перед перерывом попал в перекладину.

«Арсенал» определенно наиграл на гол за половину матча, о чем говорили и статистика, и визуальное впечатление от игры. Но страдала реализация: Хаверц напомнил, как слабо он выглядел на позиции центрфорварда в «Челси», а заодно возобновил разговоры о необходимости покупки голеадора для «Арсенала».

В перерыве Клопп сделал важные перестановки: Нуньес переместился налево, Диас — направо, Гакпо — в центр, а Эллиот опустился в середину поля. Оборона «Арсенала» явно не была к этому готова: Диас на первых минутах разрывал Кивиора, а Дарвин после смещения под правую едва не сотворил гол-шедевр. Но хозяева все равно выглядели острее. Пару замечательных моментов упустил Сака, а еще один раз Алиссон вытащил мяч из-под перекладины после срезки защитника.

«Арсенал» не сбавлял, но в какой-то момент будто бы оказался психологически надломлен. И это объяснимо: когда ты упускаешь тонну голевых моментов, то неизбежно начинаешь сомневаться в собственных силах. А вот «Ливерпуль», напротив, нашел внутри себя ресурсы для переворота отвратительной игры и придавил противника. Сперва Рэмсдейл отразил мяч после удара Диаса, затем Жота сотряс перекладину, а следом настало время для гола.

Успех «Ливерпулю» принесло фирменное оружие — стандарты Александра-Арнолда. Трент настолько идеально исполнил навес со штрафного, что перед ним не смог устоять Кивиор.

Горькая ирония: футболисты «Арсенала» много били по воротам в этот вечер и логично отличились, но не в те ворота.

К Артете хватало вопросов. Если Клопп перевернул игру сначала внутренними перестановками, а затем и заменами, то Микель с ними тянул: Нкетия, Троссар и Смит-Роу вышли на газон уже после пропущенного мяча. Спасти хотя бы ничью они не успели. А «Ливерпуль» одной контратакой поставил эффектную точку — Диас поразил «девятку» и вывел красных в 4-й раунд Кубка Англии.

А «Арсенал» потерпел третье поражение подряд и в плохом настроении уходит на небольшой перерыв. Единственная хорошая новость для команды Артеты — она избежала переигровки.