Тен Хаг потерял важного игрока перед матчем с «Арсеналом». Но в первом круге «МЮ» победил и без него

Полузащитник в Манчестере всего полгода, но представить клуб без него уже нельзя.

Бразильский полузащитник «Юнайтед» Каземиро получил желтую карточку на 80-й минуте матча против «Кристал Пэлас» и пропустит важнейшую встречу 21-го тура с «Арсеналом». Правда, в команде уверены, что разберутся с лидером АПЛ и без него — так было в первом круге.

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Когда состоится и где смотреть матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» 22 января и начнется в 19.30 по московскому времени. Обслужит встречу известный рефери Энтони Тэйлор. В прямом эфире в России насладиться топ-вывеской АПЛ не получится.

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставка на матч АПЛ 22 января 2023 года

«Арсенал» даже слишком уверенно движется к первому за 20 лет чемпионству в Англии. Команда Микеля Артеты за 18 матчей первого круга проиграла лишь однажды и выиграла 15 встреч. Единственное поражение ей нанес на тот момент еще не излечившийся от португальской чумы «Манчестер Юнайтед». Два гола в составе манкунианцев забил Рэшфорд, а еще один точный удар был на счету дебютировавшего за команду Антони.

В той же встрече на 80-й минуте на поле появился другой новичок «Юнайтед» — Каземиро. До сих удивительно, как бразилец, который на протяжении семи лет собирал трофеи с «Реалом», согласился на переход в разобранный коллектив из Манчестера. Сам бразилец заявил, что ему нужен новый вызов, и он его получил.

Как оказалось позднее, решение стать «красным дьяволом» стало выгодным как для самого Каземиро, так и для клуба. Сам полузащитник, по информации инсайдеров, получил контракт на 15,6 млн фунтов в год (в «Реале» на пике зарабатывал 10,5 млн), а «МЮ» обзавелся цербером в центре поля и прогрессировал как команда.

Каземиро и правда хорош: он выигрывает 1.8 верховых единоборств за игру, совершает 1.1 удара, 3.4 отбора, 1.3 перехвата, 2.2 выноса, выполняет одну ключевую передачу. В чемпионате на его счету два гола и три ассиста — это больше, чем у распиаренного Санчо (2+1).

Конечно, прежде всего бразилец добавил «МЮ» спокойствия и стройности в обороне. Во многом благодаря ему после паузы на чемпионат мира манкунианцы выиграли семь из восьми матчей, в которых пропустили всего три мяча. Но против сильнейшей команды лиги Каземиро не выйдет из-за перебора желтых карточек.

Насколько сильно скажется отсутствие лидера полузащиты на результате? Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у «МЮ» не так много шансов на победу, коэффициент — 4.20, что приблизительно 21% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (26%), успех «Арсенала» — за 1.88 (53%).

Каземиро очень сильно помог бы противостоять кулаку в полузащите «Арсенала» — там безумствуют Джака, Парти и Эдегор. Теперь тен Хагу придется искать варианты — благо есть Мактомини и Фред. Однако многое будет зависеть не от кого-то из них, а от Бруну и Рэшфорда, которые набрали сумасшедшую форму (в восьми последних матчах на двоих забили 10 мячей) и отвечают за результативность. Ее «МЮ» сильно не хватало в предыдущих четырех гостевых матчах против «канониров» — манкунианцы забили всего один мяч. Сейчас же у них есть шанс пошалить и совместно с агрессивно играющими лондонцами (42 гола в АПЛ) подарить фанатам праздник.

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