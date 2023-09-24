«Арсенал» упускает шанс приблизиться к «Сити». Команда Артеты должна благодарить защитника «Тоттенхэма» за ничью

Кристиан Ромеро захочет поскорее забыть этот день.

Постекоглу круто перестроил команду, а Артет а жаждет борьбы с Гвардиолой

«Арсенал» и «Тоттенхэм» подошли к очной встрече с равной статистикой в АПЛ: по четыре победы, одной ничьей и с нулем поражений. Интрига повисла знатная, ведь Ангелос Постекоглу в короткий срок перестроил «Тоттенхэм» в прессинг-машину, работающую по современной интенсивной схеме 4-2-3-1. И этот новый стиль очень контрастирует с осторожно контратакующим «Тоттенхэмом» времен Моуринью и Конте.

При этом у гостей было небольшое преимущество в виде отсутствия еврокубков. Тогда как «Арсенал» посреди недели играл в группе Лиги чемпионов с ПСВ. И хотя «канониры» победили 4:0, игроки, безусловно, отдали немало сил на поле, что должно было сказаться. А участвовать в главном еврокубке и на полном серьезе навязывать борьбу «Манчестер Сити» в АПЛ — задача не из легких.

Перед матчем фаворитом был «Арсенал» — на его победу давали примерно 60%. Иные расклады в виде ничьей или победы гостей рассматривались всего в 20%. То есть в «Тоттенхэм», конечно, верили, но не шибко.

Букайо Сака реализует пенальти. Фото Reuters

Счет в первом тайме мог стать еще крупнее — защитники пожарили с обеих сторон

Гости сразу же показали настрой: на 3-й минуте Сон Хын Мин открыл счет после углового, но кореец перед ударом застрял в очевиднейшем офсайде. А спустя 10 минут «Тоттенхэм» изрядно пощекотал нервы фанатам: сначала защитник с именем — отсылкой на MMORPG от Bungie Удоджи посадил себя на желтую, а в следующем эпизоде отдал пас в штрафную на ход Нкетиа, который мощно пробил в ближний угол. «Тоттенхэм» спас только новый вратарь Викарио.

После этого эпизода гости резко подсели. Одиннадцать друзей Постекоглу перестали атаковать ворота Райи, а на 26-й Сака получил мяч у границы штрафной, классически сместился ближе к центру и крученым ударом бил в дальнюю «девятку». Задумке Букайо послать мяч в угол помешал защитник Ромеро, но этим не сильно расстроил фанатов «Арсенала» и самого вингера — после рикошета мяч таки оказался в сетке. Гол записали на защитника «шпор».

А на 32-й минуте «Арсенал» чудом не удвоил счет. «Тоттенхэм» фанатично разыгрывал мяч в своей штрафной, но никак не мог выйти из обороны. На подмогу пришел Мэддисон, которого запрессинговал Габриэл: бразилец без фола отобрал мяч, но из выгодной позиции пробил выше ворот. А через пять минут гости нанесли ответный удар: дебютант Джонсон из района одиннадцатиметровой внезапно пробил по воротам, но Райя фантастическим сейвом спас команду. Кстати, режиссеры выхватили реакцию Рамсдэйла — он искренне аплодировал своему визави, вытеснившему его из основы.

Но в следующей крупной атаке Райя не справился с напором соперника. Сначала Сарр попал в перекладину после навеса с фланга, а там мяч отскочил Джонсону - Бренан с ходу пробил, но испанский кипер спас. Вот только атака на этом не закончилась, и Мэддисон от лицевой прострелил на Сона, который в касание отправил круглый в ворота.

Микел Артета. Фото Reuters

Мощнейшее начало второго тайма сменилось унынием

Второй тайм открылся двойной заменой от Артеты: он убрал с поля Райса и Виейру, а вместо них выпустил Хавертца и Жоржиньо. Похоже, Микель был недоволен тем, как команда держала мяч: в первом тайме показатель владения составлял ужасные (для «канониров») 40%.

Как бы то ни было, «Арсенал» на 50-й минуте получил право на пенальти. После удара Уайта мяч попал в руку — внимание-внимание — главного неудачника вечера Ромеро! Видимо, Кристиан очень хотел, чтобы Сака все-таки отличился в протоколе забитым мячом, — и Букайо воспользовался шансом, невозмутимо пробив по центру и утонув в объятиях фанатов.

А через минуту сработала замена «Арсенала»: Жоржиньо попал под прессинг и подарил сопернику контратаку. Мэддисон побежал к воротам и нашел у штрафной Сона — кореец в одно касание отправил мяч под дальнюю штангу.

Сон Хын Мин забивает один из своих голов. Фото Reuters

Затем игра слегка подутихла, пока на 66-й Нкетиа жестко не прыгнул на вратаря «Тоттенхэма»: Эдди хотел в агрессивной манере отобрать мяч у кипера, но не попал в тайминг и чуть не схлопотал красную. А через минуту Кулусевски прекрасным пасом нашел Сона в штрафной соперника: форвард идеально подстроился под мяч, но попал в сетку.

По следующим минутам казалось, будто команды смирились с ничьей. Матч немного разбавил неуклюжий удар Хавертца из-за штрафной. Если бы Кай таки попал в ворота, фанаты простили бы ему безголевую серию, но пока не судьба. Исключительным источником остроты были угловые «Арсенала». Наладить же позиционную атаку не помог даже выход джокера Нельсона.

Финальный свисток зафиксировал ничью 2:2. Обе команды теперь теснятся в турнирной таблице, занимая четвертое и пятое места соответственно. Причем по дополнительным показателям «Тоттенхэм» на одну строчку выше красно-белого соперника. Ну а команда Артеты отстает от лидирующего «Сити» на четыре очка. Кажется, о новой чемпионский гонке говорить пока бессмысленно.