«Челси» оживает. Почеттино уже многое поменял и не даст команде вновь опозориться

В новом чемпионате синие займут место намного выше 12-го.

Сезон-катастрофа

Прошлый сезон оказался худшим в новейшей истории «Челси»: по итогам чемпионата лондонский топ-клуб набрал несчастные 44 очка. В эру премьер-лиги, которая стартовала в 1992 году, синие никогда не зарабатывали так мало турнирных баллов. 12-е место в АПЛ, ранний вылет из всех кубковых турниров и целый год без еврокубков — таков печальный итог сезона.

Основная причина катастрофы — на поверхности: в прошлом году российского олигарха Романа Абрамовича вынудили избавиться от «Челси», а клуб перекупил консорциум Clearlake Capital во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли. Целый год на «Стэмфорд Бридж» царила разруха: за сезон команда пережила четырех главных тренеров, включая временщиков, а в АПЛ были заиграны 32 различных футболиста. «Челси» стал синонимом бездумного расточительства — за сезон лондонцы потратили на новичков 611 миллионов евро, это новый мировой рекорд.

Раздутый состав не принес «Челси» ничего, кроме насмешек. Показателен апрельский инсайд The Athletic: по информации издания, на базе лондонцев банально не хватало места для всех игроков, поэтому Нони Мадуэке и Михаилу Мудрику приходилось переодеваться в коридоре.

Томас Тухель. Фото Global Look Press

Причины кошмара

Понятно, что смена владельца повлияла на все, но все-таки не каждая покупка клуба оборачивается крахом в первый же сезон. У провала «Челси» есть вполне конкретные причины, ставшие следствием перестановок вверху.

Первая — увольнение Томаса Тухеля, за которым по принципу домино последовали другие ошибки: назначение Грэма Поттера, его несвоевременная отставка и приход Фрэнка Лэмпарда.

Вторая — сорванная предсезонная подготовка. Тухель предсказывал кошмар еще в начале августа 2022-го. Немец настаивал, что команда не готова к старту чемпионата, что она выглядит истощенной из-за переполненного перелетами графика турне в США. «Когда ты так долго находишься в Соединенных Штатах, то устаешь и лишаешься сил, — подчеркивал Тухель. — Обстоятельства таковы, что сегодня мы снова в дороге, и это непросто».

За год футболисты «Челси» получили 48 травм — как минимум на девять больше, чем любой другой клуб АПЛ. Это индикатор слабой физической готовности команды.

Третья — отсутствие командной химии и мотивации. Боэли будто бы играл в футбольный менеджер и считал, что массовая закупка дорогих игроков моментально повлияет на результат. Но забывал о том, что это люди, а не игровые карточки в симуляторе на приставке. Новички долго адаптировались к новому месту работы и нарабатывали связи через официальные матчи.

Верный выбор

К счастью для болельщиков, степень ужаса осознавали не только они, но и руководство клуба. Поэтому летом «Челси» сделал несколько важных шагов на пути к выздоровлению. Главный — назначение Маурисио Почеттино.

Аргентинец прекрасно знает английский футбол, он добивался успеха с «Саутгемптоном», а также доводил «Тоттенхэм» до финала Лиги чемпионов и второго места в АПЛ. Да, Почеттино не ужился со звездами в «ПСЖ», с которым, правда, все равно выиграл чемпионат Франции. Но в нынешнем «Челси» нет футболистов масштаба Мбаппе, Месси и Неймара. Аргентинский тренер способен сделать из действующего состава настоящую команду.

Почеттино уже начал работать над устранением причин прошлогодней катастрофы. С первой он, конечно, ничего не может сделать, но, по информации британских инсайдеров, в руководстве «Челси» осознают ошибки и готовы предоставить аргентинцу время на постройку команды. А вот над второй и третьей причиной должен работать именно тренер.

Карни Чуквуэмека и Энцо Фернандес празднуют гол в ворота «Фулхэма». Фото Getty Images

Изнурительные тренировки и камеры в зале

Тухель — тренер-тактик, он ни в одной команде не делает особого акцента на физической подготовке, как, например, Феликс Магат. Но у Почеттино комплексный подход, что уже заметили футболисты «Челси». Как пишет The Athletic, многие из них назвали эти летние сборы самыми тяжелыми в карьере. Достаточно описать самое любимое упражнение Почеттино — «тест Гакона». Сперва игроку дается 45 секунд на преодоление 150 метров. После короткой паузы необходимо за тот же временной отрезок пробежать дистанцию на 6,25 метра длиннее, и так — до бесконечности, пока последний не удержится на ногах.

С «физикой» все должно быть в порядке, но не менее важна и психология. Почеттино располагает к себе — в первый же день он с тренерским штабом устроил что-то вроде неформального праздника с участием всех сотрудников клуба, а еще провел индивидуальную беседу с каждым футболистом. Во время разговора игроки могли открыто озвучить мнение о том, почему все в прошлом сезоне пошло не так, не боясь, что оно станет достоянием публики.

Еще аргентинский тренер попросил футболистов на командных мероприятиях и в буфете всегда садиться на разные места — это, по его мнению, поспособствует укреплению коллектива. Другая важная деталь — увеличение числа камер на территории базы. Эту фишку Почеттино применял еще в «Тоттенхэме», за что его в шутку называли Большим Братом. Но на самом деле никто не собирается 24/7 следить за игроками. Камеры имеют психологический эффект: футболисты, подозревая, что за ними наблюдают, будут лучше работать, например, в тренажерном зале. Игроки часто филонят во время кардио, а то и вовсе делают вид, что занимаются.

Изменения уже видны. Во время предсезонки, где «Челси» ни разу не уступил, Почеттино хвалил свою команду за «энергию и отношение к игре». Именно этих двух факторов не хватало синим в минувшем сезоне.

Массовая распродажа

Все это действенно, однако любому тренеру прежде всего нужен подходящий состав. К счастью, в «Челси» выбор игроков богатый, и Почеттино нашел в нем подходящих под свой стиль. Но не всех. И многих нужно было продать, потому что они банально отравляли бы атмосферу из-за нехватки игрового времени.

Если в прошлом сезоне синие только тратили, то сейчас — еще и зарабатывали. В это трудно поверить, но у «Челси» этим летом пока что положительное сальдо: от продаж Хаверца, Маунта, Ковачича, Кулибали, Пулишича, Менди, Лофтус-Чика и Ампаду лондонцы выручили 250 миллионов евро. Помимо них команду покинули Канте, Аспиликуэта и Обамеянг, а также вернулись в свои клубы арендованные Закария и Жоау Феликс, что серьезно разгрузило зарплатный фонд.

Юлиан Рюэрсон и Кристофер Нкунку. Фото Reuters

Точечные усиления

Впрочем, без усиления Почеттино не остался. Еще в середине прошлого сезона стало ясно, что летом в «Челси» перейдет нападающий «Лейпцига» Кристофер Нкунку, однако сейчас он недоступен — в конце межсезонья француз получил травму, выбившую его из строя на несколько месяцев.

Но Нкунку — не чистый форвард. А «Челси» требовалась именно классическая «девятка», а также вратарь и укрепление опорной зоны. Каждую из этих осевых позиций Боэли усилил. Из «Вильярреала» за 37 миллионов евро перешел нападающий Николас Джексон, который начнет сезон в ранге основного. Кроме того, «Челси» заплатил «Брайтону» 23 миллиона евро за голкипера сборной Испании Роберта Санчеса — вероятно, он выиграет конкуренцию у Кепы Аррисабалаги.

За место в опорной зоне теперь будет конкурировать Лесли Угочукву из «Ренна» (27 миллионов евро), а также кто-то из тех, кого «Челси» собирается подписать — либо Мойсес Кайседо («Брайтон»), либо Тайлер Адамс («Лидс»), либо Ромео Лавиа («Саутгемптон»). Если не считать Нкунку (60 миллионов евро), то крупнейшую сумму этим летом клуб израсходовал на центрального защитника «Монако» Акселя Дисаси — 45 миллионов евро.

Еще «Челси» потратил 15 миллионов евро на 18-летнего бразильского вингера Анжело, но он ближайший год проведет в «Страсбуре». Это, кстати, тоже знаковая покупка — консорциум Боэли недавно приобрел французский клуб и будет использовать его для обкатки молодежи, как когда-то делал Абрамович с нидерландским «Витессом».

Гонка за топ-4

На этот раз состав «Челси» выглядит именно укомплектованным, а не переполненным. И работа Почеттино пока вызывает оптимизм — складывается впечатление, что аргентинец знает свое дело.

Хотя все проблемы клуб еще не решил: наверняка тренерский штаб рассчитывал, что получит основного опорника в пару к Энцо Фернандесу до старта сезона, однако переговоры задерживаются. Еще одну проблему зовут Ромелу Лукаку — да, вы удивитесь, но бельгийский титан вернулся из аренды в «Интер» и де-юре остается футболистом «Челси», контракт форварда истекает только через три года. Однако Почеттино не видит Лукаку в составе, как и Зиеша с Хадсон-Одои.

Впрочем, это сложности клуба, а у тренера свои задачи. Основная из них — вернуть «Челси» в элиту. В идеале, разумеется, руководство и болельщики хотели бы видеть синих в топ-4, но кошмарный прошлый сезон, начало перестройки, а также нереальная конкуренция указывают на то, что лондонцам будет невероятно трудно сразу же вернуться в Лигу чемпионов.

Главное — терпение. Если «Челси» наконец-то его обретет, то это будет ключевая победа сезона.