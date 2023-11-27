Гроссмейстерская ничья «Ювентуса» и «Интера», Гарначо исполнил шедевр в стиле Руни и Роналду, Родригу вернул «Реалу» лидерство

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Италия: «Рома» поднимается в таблице

В субботу не оправдали надежд на зрелищный футбол «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». И, будем честны, в воскресенье многие ждали футбольных шахмат от противостояния Массимилиано Аллегри и Симоне Индзаги. Но какие же высококлассные это были шахматы в первом тайме! Прессинг, контрпрессинг, командные перестроения, выход из-под давления — «Ювентус» и «Интер» давали гроссмейстерский мастер-класс.

Забитые мячи при таком уровне противодействия — отдельный вид искусства. Как телепатическое взаимопонимание Влаховича с Кьезой в атаке, где серб в центре поля с разворота не глядя отдал мяч в свободную зону и помчался в штрафную, зная, куда и как придет ответная передача. А как «Интер» вышел из обороны, начав ответную результативную комбинацию с голкипера Зоммера! Раз, два, три — и туринская стена разрушилась, а Лаутаро Мартинес сравнял счет, вылетев на передачу Тюрама из-под Гатти.

И какой шанс на глазах у своего легендарного отца Лилиана был у Маркуса Тюрама в начале второго тайма, когда вроде бы зажатый у бровки Барелла отдал пас пяткой на соорудившего голевой момент Мхитаряна. Армянский хавбек, кстати, вот-вот подпишет с «Интером» новый контракт. Вот только после этого яркого эпизода игра стала закрытой — словно ничейная синица в руках казалась обеим командам дороже, чем победный журавль где-то в туринском небе.

Фолы, споры, стыки, паузы... Кажется, самые большие эмоции после перерыва вызвал выход на замену бывшего игрока бьянконери Куадрадо. Его встретили оглушительным свистом, а полученную колумбийцем желтую карточку на трибунах отмечали, словно решающий гол. Его так никто и не дождался, и это, пожалуй, закономерно. Все остались при своих. Первую и вторую команду чемпионата по-прежнему разделяют два очка, и борьба за скудетто продолжается. Самое интересное — впереди.

«Рома» не упустила возможность подняться на пятое место, обойдя оступившиеся накануне «Аталанту» и «Фиорентину». Не без нервотрепки, так как после уверенно выигранного первого тайма «волки» упустили контроль над игрой и позволили «зебрам» отыграться. Все пришлось начинать заново, и если у загубившего верный момент Азмуна ничего не получилось, то Дибала к результативному навесу со штрафного на голову Манчини добавил победный гол. Выход аргентинца один на один состоялся благодаря классному пасу в касание в исполнении Лукаку, после чего бельгиец еще и круто зацепился за мяч в атаке, которую эффектным ударом завершил Эль-Шаарави.

Англия: Эмери выбил «Тоттенхэм» из топ-4

Лондонская игра началась с минуты молчания — а точнее, с минуты аплодисментов памяти скончавшейся накануне легенды «Тоттенхэма» и всего английского футбола Терри Венейблса. А как только прозвучал стартовый свисток, потерпевшие два поражения подряд «шпоры» включили бешеный прессинг. Он не принес мгновенного результата только потому, что выходившему один на один защитнику Удоджи не хватило навыков форварда, а удар Кулушевски пришелся в штангу.

Команда Ангелоса Постекоглу выглядела потрясающе мощно с учетом кадровых потерь. Из отсутствовавших можно было бы собрать отдельную команду, а на 30-й минуте травмировался Бентанкур, который лечился более семи месяцев и не появлялся в стартовом составе с февраля. Правда, к моменту потери уругвайца «Тоттенхэм» уже вел в счете после роскошного удара не забивавшего в АПЛ три года Ло Чельсо, но все же на седьмой добавленной к первому тайме минуте «Вилла» отыгралась благодаря стандарту.

С этого момента характер игры стал меняться. Точнее, «Тоттенхэм» продолжил губить моменты, тогда как выпады команды Унаи Эмери становились все более опасными. В итоге Уоткинс, чей гол в первом тайме отменил определивший офсайд ВАР, вывел бирмингемцев вперед. Лондонцы, конечно, могут сетовать на катастрофическое невезение в завершении, только третьего подряд поражения это не отменяет. Как и того факта, что хозяева уступили «Вилле» место в топ-4. Та, кстати, еще и сравнялась по набранным очкам с «Ливерпулем».

«МЮ» до лидеров далеко, но в гостях у «Эвертона» «красные дьяволы» начали потрясающе. С красивейшего удара Гарначо через себя в лучших традициях Руни и Криштиану Роналду. Получилось так круто, что у аргентинца были все основания отметить попадание в верхний угол фирменным празднованием Криша. Все-таки, именно португалец — кумир Гарначо. Этот удар обсуждали целый тайм, хотя была масса поводов восторгаться еще и классными сейвами Онана.

Не будь этих спасений — все для «Юнайтед» могло закончиться печально. Однако гости выстояли до перерыва, а после паузы заработали пенальти. Правда, сначала арбитр наказал Марсьяля за симуляцию, однако ВАР с этим не согласился и пригласил Джона Брукса к монитору. Это изменило мнение судьи, и сменивший имидж Рэшфорд забил второй мяч в этом чемпионате. Про первый, возможно, не все помнили, так как он датируется 3 сентября.

После этого «ириски» как-то сразу сникли, и гостям оставалось просто довести дело до победы. Она получилось крупной благодаря тончайшему пасу Бруну Фернандеша на Марсьяля. Эрик тен Хаг, поразивший всех стильной кепкой, должен быть доволен. По инерции критикуя «МЮ», все как-то не заметили, что с начала октября он показал лучший результат в лиге, выиграв пять матчей из шести, а серия гостевых побед достигла четырех. Кроме того, в воскресенье манкунианцы еще и поднялись на шестое место, обойдя «Брайтон» и «Ньюкасл».

Испания: полчаса Захаряна

Можно было предположить, что у Арсена Захаряна есть неплохие шансы второй раз подряд выйти в стартовом составе «Реал Сосьедад». Однако Иманол Альгуасиль оставил в запасе и российского легионера, и избежавшего серьезного повреждения в сборной Ойярсабаля, выбрав другой вариант. И он быстро дал результат, хотя не обошлось без везения. Исполнявший штрафной от левой бровки Барренечеа закрутил мяч в ближний угол, и хотя Дмитрович вроде бы спас, рикошет от ноги падавшего в ворота голкипера обернулся автоголом.

В общем, все сразу пошло по сценарию хозяев и не по плану «Севильи». Продолжение же последовало после того, как забравший мяч в районе центрального круга Садик приблизился к штрафной и, не найдя иных вариантов развития атаки, выстрелил в «девятку». Полная идиллия! Однако во втором тайме у басков возникли уже привычные сложности, тогда как андалусийцев вдохновил гол Эн-Несири, которому помог рикошет от Ле Нормана. Удача, впрочем, не может быть вечной, и следующий удар марокканского форварда — из более очевидной позиции — пришелся в крестовину.

На изменившийся характер игры, которая почти постоянно проходила на половине хозяев, Альгуасиль отреагировал серией замен. Первым на поле появился Захарян и практически сразу принял участие в атаке, которую продолжили соло получившего мяч от россиянина Кубо и опасный удар Садика головой. Но не забил ни он, ни Кубо (дважды). Это сохраняло интригу почти до конца. А точнее — до карательных мер против ветеранов «Севильи».

Первым пострадал Серхио Рамос, чье окончательное наказание скорректировали после похода арбитра к монитору. Пенальти судья отменил, так как нарушение случилось до штрафной, а желтую карточку, которая в любом случае становилась второй, поменял на прямую красную. И тут же в раздевалку досрочно отправился не справившийся с эмоциями Хесус Навас. Упустить после этого победу было сложно, и баски взяли три очка, а Захарян, отыграв около получаса с учетом добавленного времени, точно не испортил картину.

У «Реала» перед игрой случился форс-мажор. А именно — проблемы со здоровьем у значившегося в стартовом составе Браима Диаса. Экстренно выбирая игрока в линию атаки, Карло Анчелотти сделал ставку на Родригу и не прогадал, так как бразилец исполнил шедевр в казавшейся бесперспективной ситуации. Форвард проскочил в штрафную между двумя защитниками, потом пробросил мяч мимо еще пары игроков «Кадиса» и пробил под перекладину.

Первая в карьере Родригу серия из трех матчей с забитыми мячами продлилась эффектно. А его второй гол фактически поставил в игре точку, хотя мадридцы не остановились, и герой вечера еще и ассистировал восстановившемуся после небольшой травмы Беллингему. Поражавший всех своей результативностью на старте англичанин отличился после месячной паузы, взяв ее отчасти вынужденно после персонального бенефиса в класико. Между тем у Джуда уже 14 мячей в Мадриде — как за весь прошлый сезон в Дортмунде. И все это за первые 15 игр в «Реале», что позволило превзойти рекорд Роналду.

Фото Reuters

Ну а при 3:0 Анчелотти дал возможность дебютировать в главной команде сливочных 19-летнему Гонсало Гарсии, а испортить тренеру настроение могла лишь вынужденная замена Модрича. Но главное — «Реал» снова первый и ждет, чем ответит играющая в понедельник «Жирона».

Франция: феноменальная «Ницца»

«Ницца» в этом сезоне прекрасна, а гол Моффи, которому на убойную позицию выкатил мяч Сансон, позволил «орлятам» оторваться от «Монако» на пять очков и продолжить преследование «ПСЖ». От лидера «Ницца» отстает всего на один балл, а ее результаты иначе как фантастическими не назовешь. Под началом 34-летнего Франческо Фариоли команда до сих пор не потерпела ни одного поражения. Она не пропускает с 15 сентября, когда в Париже был повержен «ПСЖ» (3:2). Больше того — «орлята» со старта чемпионата еще ни разу не уступали в счете на протяжении рекордных для лиги 1 первых в сезоне тринадцати туров.

Статистика дня

4 гола забил нападающий «Лорьяна» Крупи. По результативности среди футболистов не старше 18 лет в лигах топ-5 аналогичные показатели только у хавбека «ПСЖ» Заира-Эмери.

5 результативных передач отдал защитник «Сассуоло» Тольян. Среди защитников в лигах топ-5 выше показатели только у Триппьера из «Ньюкасла» (6).

8:0 — самая крупная победа «Спортинга» с сезона-1988/89. Тогда лиссабонцы — и тоже в Кубке Португалии — выиграли со счетом 11:0.

27 мячей забил в календарном году в серии А Лаутаро Мартинес. Остался один гол до повторения рекорда «Интера», которым владеют Диего Милито и Кристиан Вьери.