Лучший в стрельбе, 30-километровые марш-броски и слезоточивый газ. Как звезда АПЛ прочувствовала, что такое армия

Сон Хын Мин никогда не забудет это время.

Весна 2020-го ассоциируется с первой волной коронавируса, поставившей на паузу весь мировой спорт. Но только не в случае Сон Хын Мина, который в это время получил уникальный опыт.

В последних числах марта он добился разрешения у «Тоттенхэма» покинуть Англию во время пандемии и вернулся домой, где восстанавливался после операции из-за перелома руки. Чтобы через пару недель отправиться в учебный лагерь морской пехоты на острове Чеджу — там проходили военные сборы южнокорейской армии.

Согласно законам страны, службу в армии, которая длится 21 месяц, должен пройти каждый мужчина до 28 лет. Призыву подлежат и спортсмены, но для топ-атлетов есть несколько исключений. Нужно завоевать любую медаль на Олимпиаде, выиграть Азиатские игры или провести полгода в любом корейском клубе, а после отыграть еще два сезона в команде, связанной с министерством обороны.

Сон Хын Мин. Фото Global Look Press

Сон Хын Мин решил эту проблему в последний момент. В 2012 году Южная Корея стала третьей на Олимпийских играх, но футболист предпочел поездке на турнир игру за «Гамбург». Золото Азиатских игр в 2014-м тоже прошло без Сона — тогда его не отпустил «Байер». Поэтому в 2018-м игрок заранее отпросился у Маурисио Покеттино и пропустил старт сезона-2018/19 АПЛ ради Кубка Азии, который сложился для его команды максимально драматично.

В финале Южная Корея обыграла Японию в дополнительное время (2:1) и спасла звезду «Тоттенхэма» (за весь турнир он забил один гол — в матче с Киргизией) от полноценной службы. Но совсем избежать армии не получилось — вместо 21 месяца игрок был обязан пройти полноценные военные сборы, которые длились четыре недели.

Прибыть в расположение военной части было необходимо до августа 2020-го, так как в июле Сону исполнялось 28 лет. Изначально футболист планировал отправиться на остров Чеджу летом, во время межсезонья в АПЛ. Но воспользовался паузой из-за пандемии и полетел в Корею в апреле.

Программа сборов поражала: навыки штыкового и рукопашного боя, 30-километровые марш-броски, стрельба, учения с химическим, биологическим и ядерным оружием, оказание первой помощи, а также испытание слезоточивым газом. Сону не делали никаких поблажек, он выполнил все нормативы, причем некоторые — с отличием.

В конце сборов футболист «Тоттенхэма» вошел в пятерку лучших курсантов роты, которая насчитывала 157 человек. И добился первого результата в стрельбе. После чего спокойно вернулся в Англию, не пропустив ни одного матча «Тоттенхэма».

— Я получил отличный опыт, — рассказывал футболист пресс-службе лондонского клуба, когда вернулся в Англию. — Не скажу, что все, чем я там занимался, мне понравилось. Но удовольствие получил. Со мной службу проходили отличные ребята — в первые дни никто никого не знал. Поначалу со мной даже никто не разговаривал. Но потом мы познакомились и постоянно держались вместе. Мы очень сблизились, работая друг с другом. Эти недели получились очень тяжелыми — не знаю, как у других, но мне показалось, что время шло очень медленно. Старался извлечь максимум пользы для себя — ничего другого просто не оставалось.

Фото Сона в камуфляжной форме и автоматом в руках облетели все английские таблоиды и мировые СМИ. И, кажется, до сих пор висят у футболиста дома на стенах — забыть такое вряд ли возможно.