Колкие фразы, брошенная пицца и множество титулов. История великого противостояния Фергюсона и Венгера

Легендарных тренеров включили в Зал славы АПЛ.

Две глыбы

Бесспорно, сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер входят в число сильнейших тренеров в истории футбола. Для английской премьер-лиги их имена носят сакральное значение, а ярчайшие битвы тех «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» многие пересматривают до сих пор.

Венгер и Фергюсон в сумме отработали в своих клубах полвека, а их непрерывная дуэль на стыке веков продолжалась 17 лет. Они встречались друг с другом 49 раз во всех турнирах и оставили после себя серьезное наследие. Недавнее включение шотландца и француза в Зал славы АПЛ — повод вспомнить их великое противостояние.

Первый сезон

Все началось в 1996 году, когда еще не слишком известный французский тренер Арсен Венгер переехал в Лондон после полутора лет работы в японском клубе «Нагоя Грампус». Фергюсон к тому времени уже заработал значительный авторитет: за десять лет работы в «Юнайтед» шотландец завоевал больше десятка различных трофеев, и в сезон-1996/97 «дьяволы» вступали в ранге действующих чемпионов.

Венгер был назначен главным тренером в сентябре, когда «Арсенал» уже стартовал в чемпионате — предшественник француза Брюс Риох конфликтовал с руководством из-за трансферов, поэтому был уволен. «Арсенал» в числе прочих кандидатов рассматривал Йохана Кройфа, но остановил выбор на Венгере, которого еще и пришлось выуживать с живого места — «Нагоя» не хотела так просто отпускать тренера.

Первая встреча Фергюсона и Венгера была не очень событийной — в ноябре 1996-го «МЮ» победил со счетом 1:0 благодаря автоголу Найджела Уинтерберна. Та игра стала переломной для «Юнайтед»: команда Фергюсона прервала серию из трех поражений подряд и начала новую, беспроигрышную, состоявшую из 16 матчей. Во втором круге «МЮ» вновь обыграл «Арсенал» и все-таки защитил титул. «Канониры» же финишировали третьими, что было расценено как успех — до этого в эру АПЛ они на пьедестал не попадали.

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Переворот в лиге

Венгер уже в первый год начал демонстрировать свой характер и публично критиковал календарь, который, по его мнению, составлялся под «МЮ». Фергюсон на это никак не реагировал — он еще не осознавал масштаба тренера, который появился в премьер-лиге. Единственная колкость от шотландца прозвучала после назначения Венгера: «Говорите, он умный, так как знает пять языков? У нас есть 15-летний ивуариец, который тоже знает пять языков!»

Второй сезон Венгера был для него первым полноценным в Англии, и Арсен с ходу сделал «Арсенал» чемпионом. Сезон-1997/98 еще и породил продолжительное противостояние двух клубов: «Юнайтед» шел первым большую часть чемпионата, но дважды уступил «Арсеналу» и в апреле свалился на второе место.

Это был настоящий триумф Венгера: он не только остановил нарастающую гегемонию «Манчестер Юнайтед», но и принес «Арсеналу» первое золото за семь лет. Помимо этого, лондонцы еще и выиграли Кубок Англии. Оформить золотой дубль во многом помогли новички последних лет: Виейра, Анелька, Овермарс, Пети. «Арсенал» уже стал французским, появились первые шутки, связанные с именем Венгера и названием клуба — болельщики начинали понимать, что Арсен здесь надолго.

Алекс Фергюсон с трофеем АПЛ. Фото Global Look Press

Легендарный требл Ферги

Разумеется, Фергюсон был в ярости от упущенного чемпионства. В сезоне-1998/99 главный тренер «МЮ» был одержим идеей свергнуть «Арсенал» с трона и увеличил интенсивность тренировок. Впоследствии стало ясно, что дерзость лондонцев значительно повлияла на одно из крупнейших достижений в истории футбола — трофейный хет-трик «Юнайтед» в сезоне-1998/99.

В предыдущем предложении нет ошибки: если бы «МЮ» снова стал чемпионом, то, сытый и довольный, не добрался бы до требла через год. А прорыв «Арсенала» задел Фергюсона, и тот сделал невозможное: за год привел команду к победам в Лиге чемпионов, АПЛ и Кубке Англии.

Все прекрасно помнят фантастический триумф «МЮ» в финале еврокубка с «Баварией», но для истории противостояния Фергюсона с Венгером куда более важен полуфинал того Кубка Англии: «Юнайтед» обыграл «Арсенала» в овертайме переигровки, а решающий мяч забил молодой Райан Гиггз. Тот гол — настоящий шедевр. А матч во многом предопределил будущий тройной успех «МЮ».

«Красивейшая жена»

Противостояние «МЮ» и «Арсенала» к тому времени уже стало крупным. Теперь уже Венгер был в гневе: он намеревался усилить состав, ради чего летом 1999 года приобрел у «Ювентуса» 22-летнего нападающего Тьерри Анри. Позже Фергюсон назовет тот шаг ключевым в дуэли с Венгером.

В сезоне-1999/00 свирепый характер встреч этих команд перенесся и на поле: в матче на «Хайбери» произошла легендарная стычка между Роем Кином и Патриком Виейра (в 2005-м они повздорят еще раз в подтрибунке). Чуть позже до Фергюсона долетят слухи о том, что француз разочарован своим статусом в «Арсенале», и «МЮ» сделает запрос о трансфере. Венгер будет этим жутко недоволен — он обвинит Фергюсона в том, что тот «не соблюдает правила».

«Арсенал» укреплялся, но «МЮ» продолжал побеждать: с 1999-го по 2001-й «Юнайтед» выиграл АПЛ трижды кряду, в одном из матчей уничтожив «канониров» — 6:1. Но в сезоне-2001/02 Венгер вернул чемпионский титул в столицу, причем «Арсенал» гарантировал себе титул победой на «Олд Траффорд» в предпоследнем туре, и там же начал праздновать. Фергюсон был этим сильно раздосадован и после матча заявил, что «Юнайтед» весь сезон играл лучше. Венгер ответил на это уже легендарной цитатой: «Каждый считает, что его жена — красивейшая в мире».

Непобедимый «Арсенал» и «пиццагейт»

Середина нулевых — пик противостояния Фергюсона и Венгера. В трех сезонах подряд в Манчестере проходили матчи, которые впоследствии войдут в когорту классики английского футбола.

Сезон-2002/03. 1/8 финала Кубка Англии. «МЮ» — «Арсенал» — 0:2. Гиггз не забил в пустые ворота, а Эду с Вильтором принесли лондонцам победу и выбили «Юнайтед» из Кубка. После игры Фергюсон был в бешенстве: именно тогда в раздевалке главный тренер «МЮ» швырнул бутсой в голову Бекхэма, после чего Дэвид ходил с заклеенной пластырем бровью. По итогам сезона чемпионом стал «Юнайтед».

Сезон-2003/04. Чемпионат Англии. «МЮ» — «Арсенал» — 0:0. «Арсенал» тогда выдал феноменальный сезон: ни разу не проиграл за весь чемпионат, хотя был максимально близок к поражению на «Олд Траффорд» в шестом туре. В добавленное время в ворота Леманна был назначен пенальти, но ван Нистелрой попал в перекладину, а после игры на поле разгорелась потасовка, в которой голландец был центральной фигурой.

Сезон-2004/05. Чемпионат Англии. «МЮ» — «Арсенал» — 2:0. Конец выдающейся серии «Арсенала». Лондонцы стремились достичь отметки в 50 матчей без поражений, но все испортили Фергюсон и судья. Работу арбитра Майка Райли тогда широко обсуждали: он мог удалять Фердинанда и ван Нистелроя еще в первом тайме, а после перерыва назначил крайне спорный пенальти на Руни. Ван Нистелрой его реализовал, но даже после матча страсти не улеглись: как выяснилось много позже, в подтрибунке Сеск Фабрегас бросил в Фергюсона пиццу. Из-за этого эпизода ту игру иронично окрестили пиццагейтом, или битвой при буфете.

Фото Global Look Press

Регресс «Арсенала» и оттепель в отношениях

Сезон-2004/05 еще и был первым в эру Фергюсона/Венгера, когда никто из этой пары великих тренеров не стал чемпионом. Титул тогда, как и год спустя, взял «Челси» Жозе Моуринью.

Примерно в это же время начался регресс «Арсенала» — лондонцы перестали побеждать и все больше стали превращаться в посмешище. Шутки про «вечное» четвертое место «Арсенала» и пуховик Венгера стали звучать гораздо громче победных песен болельщиков на стадионе. Кстати, фанаты со стажем любят ворчать, что на результаты повлиял переезд с уютного «Хайбери» на модный «Эмирейтс» в 2006 году. Новая арена до сих пор не видела чемпионства «Арсенала».

Пока Венгер занимался обустройством «Эмирейтс», Фергюсон побеждал. После двух подряд чемпионств «Челси» флагманом лиги вновь стал «МЮ» — три подряд первых места. «Арсенал» постепенно отдалялся от золота, разрыв с «Юнайтед» рос, пропорционально и теплели отношения между Фергюсоном и Венгером. Конечно, повлияло и появление в лиге нового раздражителя — Моуринью.

Две легенды

Последний раз Венгер и Фергюсон боролись за что-то на равных весной 2009 года: жребий свел «МЮ» и «Арсенал» в полуфинале Лиги чемпионов, где «дьяволы» выиграли оба матча, но в финале уступили «Барселоне». После ответной встречи Венгер даже нашел в себе силы поздравить Фергюсона с победой, что сам сэр Алекс особо подчеркнул в своей автобиографии. Указывал шотландец и на то, что они с Венгером начали вместе пить вино, хотя Арсен раньше наотрез отказывался.

В одной из последних дуэлей Фергюсон разгромил «Арсенал» Венгера со счетом 8:2, а в 2013 году шотландец попрощался с футболом, напоследок выиграв свой 13-й титул. Француз покинул «Арсенал» с тремя чемпионствами в 2018-м и тоже больше не работал ни в одном клубе, что очень символично. Теперь оба заслуженно стали первыми тренерами, вошедшими в Зал славы АПЛ.