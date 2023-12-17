Удивительный матч 17-го тура АПЛ.

Мало того что северо-западное дерби — одно из самых принципиальных в футболе вообще, в последнее время оно дополнительно ужесточилось. Все дело в результатах — «Ливерпуль» за последние годы несколько раз крупно громил «Манчестер Юнайтед», а прошлой весной и вовсе унизил со счетом 7:0. Учитывая последние дела «дьяволов» (они очень плохие) и актуальную форму красных (первое место в АПЛ до игры), за ворота гостей «Энфилда» было небезосновательно страшно.

Накануне матча команды оказались в противоположных ситуациях. Путь «МЮ» в последние недели был суров, Эрик тен Хаг потерял ряд игроков, включая Бруну Фернандеша и Харри Магуайра. Так что в основе вышли Рафаэль Варан, Кобби Майну и Антони, играющие нерегулярно, да и скамейка оказалась явно не на топ-уровне.

А вот «Ливерпуль» ощущал себя более комфортно. Досрочно выиграв группу в Лиге Европы, Юрген Клопп отправил в гости к «Юниону» дубль, в котором более-менее значимыми игроками можно было назвать только Гакпо, Эллиотта и Джонса. Пусть парни и проиграли в Бельгии, зато красные смогли выпустить сильнейший состав на «МЮ» — с Салахом, Диасом, Собослои, Трентом и другими.

Трент Александер-Арнольд (№66). Фото Reuters

Такой перевес ничего хорошего гостям не обещал. Ожидания оправдались — с первых же секунд «Ливерпуль» вдавил «дьяволов» к своим воротам, и это не фигура речи. «Юнайтед» действительно не мог выбраться не то что со своей половины, а из штрафной площади, пока мерсисайдцы создавали один момент за другим.

Кое-как переломить ситуацию команда тен Хага смогла примерно через 10 минут. И то это была всего лишь серия коротких вылазок на половину «Ливерпуля», которые прессинг-машина Клоппа перекусывала моментально. Еще реже, чем выбегал в атаку, «МЮ» доводил дело до удара. И каждый раз это было так плохо, что появились сомнения — даже если «дьяволы» ценой диких усилий доберутся до ворот, каковы шансы, что не запорят момент? Глядя на Гарначо, бьющего на пять метров выше створа, закрались опасения.

«Ливерпуль» тем временем атаковал и атаковал, раз за разом останавливаясь в шаге-двух от гола. При этом хорошими дела хозяев назвать было нельзя. К середине тайма «Ливерпуль» не выдохся, нет — скорее то ли отчаялся забить, то ли слишком поверил в себя. Собослои, Салах и Трент начали баловаться пасами пяткой и в недодачу там, где можно было сыграть проще и вернее. По какой причине — от сильной уверенности или от отчаяния забить традиционно — вопрос. Но результата это не принесло, на перерыв команды ушли с жесточайшим перевесом по игре в пользу «Ливерпуля», однако со счетом 0:0 на табло.

Второй тайм начался уже не так ударно — либо Клопп успокоил своих игроков, либо они сами устали, но так яростно биться об «автобус» тен Хага «Ливерпуль» прекратил. «МЮ» тоже вздохнул свободнее — и один раз выдал серию из четырех подряд точных передач и даже завершил атаку опасным ударом; почти подвиг по такому матчу для гостей.

Фото Reuters

Стоит сказать и о голкипере манкунианцев. Андре Онана проводит слабый сезон, но в этой игре блистал — все, что не блокировали/выбивали/выгрызали полевые игроки, забирал он. Иногда очень даже самоотверженно. По ходу матча Андре набирался уверенности — несколько раз очень опасно финтил во вратарской. 34 удара по воротам, 8 в створ — с учетом этой статистики Онана можно назвать героем.

В последние минуты встречи у «Ливерпуля» могла появиться самая прямая дорога к голу — пенальти за игру рукой у Шоу. Однако судья посчитал, что игра была неумышленной — кажется, всю следующую неделю за это ему будет прилетать. Правда, несколько минут спустя рефери Майкл Оливер как будто бы вернул должок — за шесть минут завалил трех игроков «МЮ» желтыми карточками, а Диогу Далота и вовсе удалил за чрезмерное словоблудие. Очередной матч — очередная потеря для тен Хага.

Воспользоваться большинством команда Клоппа не смогла, не самый сильный состав «Юнайтед» все же сыграл дисциплинированно. Игра завершилась нулевой ничьей (первой с 2021 года), которой манкунианцы, учитывая ситуацию, могут быть довольны. Плюс оказался первой командой в этом сезоне АПЛ, не пропустившей от «Ливерпуля». А вот мерсисайдцы уступили первое место в АПЛ «Арсеналу», так что Майклу Оливеру, кажется, нужно готовиться к волне ненависти.