Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 22:00

«Ливерпуль» нанес 34 удара по воротам «МЮ», но умудрился не забить. Онана — герой, команда Клоппа уступила первое место

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» не забили голов в матче 17-го тура АПЛ
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Андре Онана спасает ворота после удара Мохамеда Салаха.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Удивительный матч 17-го тура АПЛ.
Англия. Премьер-лига. 17-й тур
17 дек, 19:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
0:0
Манчестер Юнайтед

Мало того что северо-западное дерби — одно из самых принципиальных в футболе вообще, в последнее время оно дополнительно ужесточилось. Все дело в результатах — «Ливерпуль» за последние годы несколько раз крупно громил «Манчестер Юнайтед», а прошлой весной и вовсе унизил со счетом 7:0. Учитывая последние дела «дьяволов» (они очень плохие) и актуальную форму красных (первое место в АПЛ до игры), за ворота гостей «Энфилда» было небезосновательно страшно.

Мохамед Салах и&nbsp;Андре Онана. «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» не забили голов: онлайн-трансляция матча

Накануне матча команды оказались в противоположных ситуациях. Путь «МЮ» в последние недели был суров, Эрик тен Хаг потерял ряд игроков, включая Бруну Фернандеша и Харри Магуайра. Так что в основе вышли Рафаэль Варан, Кобби Майну и Антони, играющие нерегулярно, да и скамейка оказалась явно не на топ-уровне.

А вот «Ливерпуль» ощущал себя более комфортно. Досрочно выиграв группу в Лиге Европы, Юрген Клопп отправил в гости к «Юниону» дубль, в котором более-менее значимыми игроками можно было назвать только Гакпо, Эллиотта и Джонса. Пусть парни и проиграли в Бельгии, зато красные смогли выпустить сильнейший состав на «МЮ» — с Салахом, Диасом, Собослои, Трентом и другими.

Футболист «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд (№66).
Фото Reuters

Такой перевес ничего хорошего гостям не обещал. Ожидания оправдались — с первых же секунд «Ливерпуль» вдавил «дьяволов» к своим воротам, и это не фигура речи. «Юнайтед» действительно не мог выбраться не то что со своей половины, а из штрафной площади, пока мерсисайдцы создавали один момент за другим.

Кое-как переломить ситуацию команда тен Хага смогла примерно через 10 минут. И то это была всего лишь серия коротких вылазок на половину «Ливерпуля», которые прессинг-машина Клоппа перекусывала моментально. Еще реже, чем выбегал в атаку, «МЮ» доводил дело до удара. И каждый раз это было так плохо, что появились сомнения — даже если «дьяволы» ценой диких усилий доберутся до ворот, каковы шансы, что не запорят момент? Глядя на Гарначо, бьющего на пять метров выше створа, закрались опасения.

Поль Погба, Харри Магуайр и&nbsp;Бруну Фернандеш. «МЮ» — жертва своих же провальных трансферов. За десять лет всего раз угадали с покупкой

«Ливерпуль» тем временем атаковал и атаковал, раз за разом останавливаясь в шаге-двух от гола. При этом хорошими дела хозяев назвать было нельзя. К середине тайма «Ливерпуль» не выдохся, нет — скорее то ли отчаялся забить, то ли слишком поверил в себя. Собослои, Салах и Трент начали баловаться пасами пяткой и в недодачу там, где можно было сыграть проще и вернее. По какой причине — от сильной уверенности или от отчаяния забить традиционно — вопрос. Но результата это не принесло, на перерыв команды ушли с жесточайшим перевесом по игре в пользу «Ливерпуля», однако со счетом 0:0 на табло.

Второй тайм начался уже не так ударно — либо Клопп успокоил своих игроков, либо они сами устали, но так яростно биться об «автобус» тен Хага «Ливерпуль» прекратил. «МЮ» тоже вздохнул свободнее — и один раз выдал серию из четырех подряд точных передач и даже завершил атаку опасным ударом; почти подвиг по такому матчу для гостей.

Фото Reuters

Стоит сказать и о голкипере манкунианцев. Андре Онана проводит слабый сезон, но в этой игре блистал — все, что не блокировали/выбивали/выгрызали полевые игроки, забирал он. Иногда очень даже самоотверженно. По ходу матча Андре набирался уверенности — несколько раз очень опасно финтил во вратарской. 34 удара по воротам, 8 в створ — с учетом этой статистики Онана можно назвать героем.

В последние минуты встречи у «Ливерпуля» могла появиться самая прямая дорога к голу — пенальти за игру рукой у Шоу. Однако судья посчитал, что игра была неумышленной — кажется, всю следующую неделю за это ему будет прилетать. Правда, несколько минут спустя рефери Майкл Оливер как будто бы вернул должок — за шесть минут завалил трех игроков «МЮ» желтыми карточками, а Диогу Далота и вовсе удалил за чрезмерное словоблудие. Очередной матч — очередная потеря для тен Хага.

&laquo;Ливерпуль&raquo; обыграл &laquo;Кристал Пэлас&raquo; (2:1) и&nbsp;вышел на&nbsp;первое место в&nbsp;АПЛ. «Ливерпуль» — лидер АПЛ после крутых камбэков, «Бавария» унижена во Франкфурте, «Бетис» притормозил «Реал»

Воспользоваться большинством команда Клоппа не смогла, не самый сильный состав «Юнайтед» все же сыграл дисциплинированно. Игра завершилась нулевой ничьей (первой с 2021 года), которой манкунианцы, учитывая ситуацию, могут быть довольны. Плюс оказался первой командой в этом сезоне АПЛ, не пропустившей от «Ливерпуля». А вот мерсисайдцы уступили первое место в АПЛ «Арсеналу», так что Майклу Оливеру, кажется, нужно готовиться к волне ненависти.

Андре Онана
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
4
Обсудить
Читайте также
ИИХФ отклонила апелляции ЦСКА и вратаря Федотова
Овечкин снова не забил, хотя шансы были. Его безголевая серия ужасает
Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России
Путин назвал «полной чушью» заявления о возможном нападении РФ на НАТО
Путин рассказал, как встретит Новый год
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«МЮ» — жертва своих же провальных трансферов. За десять лет всего раз угадали с покупкой