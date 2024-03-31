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31 марта, 21:00

«Арсенал» не дал «Сити» забить: нулевая ничья, которой очень рады в «Ливерпуле»

«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли вничью
Дмитрий Гирин
Корреспондент
Букайо Сака («Арсенал») и Кевин де Брейне («Манчестер Сити»).
Фото Reuters
Микель Артета и Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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Англия. Премьер-лига. 30-й тур
31 мар, 18:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
0:0
Арсенал

Матч между «МС» и «Арсеналом» — последний, в котором клубы, участвующие в чемпионской гонке, встречаются между собой. И учитывая, что «Ливерпуль» парой часов ранее дожал-таки «Брайтон» (2:1), «Сити» оказался в ситуации, когда поражение становилось если не катастрофой, то чем-то близким к ней — ситуация для команды Пепа Гвардиолы осложнялась бы до предела, поскольку ее отставание от соперников составляло бы четыре очка.

Хосеп Гвардиола и&nbsp;Микель Артета. «Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли вничью и отстали от «Ливерпуля». Онлайн-трансляция матча

Да, конечно, до конца сезона потери очков почти неизбежны для всех трех претендентов на титул: например, всем еще играть с «Тоттенхэмом», «Ливерпулю» и «Арсеналу» ехать в гости к «МЮ», «Сити» и «Арсеналу» встречаться с «Астон Виллой» и так далее. Плюс все три клуба продолжают выступления в еврокубках, что тоже отнимает силы и внимание (а у «МС» есть еще и Кубок Англии). Но когда у тебя минус четыре от конкурентов, все становится гораздо сложнее и нужно надеяться на небольшое чудо. И с этой точки зрения «Арсеналу» было немного легче: поражение стало бы неприятным ударом, в том числе психологическим, но в этом случае команда Микеля Артеты отставала бы от «Ливерпуля» на три очка, что отыгрываемо.

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Состав и схема «Арсенала» (4-3-3) были вполне привычны, единственная любопытная деталь — Габриэл Жезус на левом фланге (как когда-то во времена выступлений за «Сити»), а чрезвычайно полезный в прессинге Кай Хаверц на месте «ложной девятки». С «МС» все было чуть сложнее. Формально это выглядело как 4-2-3-1, но только формально. Потому что при обороне команда Гвардиолы выстраивалась в компактные 4-4-2, когда Кевин де Брейне выдвигался к Эрлингу Холанну. Что касается атаки, то в начальной стадии владения игравшие на флангах защиты Мануэль Аканджи и Йошко Гвардиол располагались максимально высоко и широко. Родри и Матео Ковачич опускались к вратарю и центральным защитникам, а их места в середине занимали Фил Фоден и Бернарду Силва. Не то чтобы это был очередной случай синдрома Гвардиолы, когда Пеп мудрит в важных матчах, — кажется, он от него излечился, потому что дальше, у штрафной «Арсенала», все превращалось в довольно привычные и знакомые 3-2-5.

Проблема в том, что случалось это не так часто по причине того, что «Арсенал» совершенно выдающимся образом защищался. Нет, это не был «автобус» и окопы в собственной штрафной. «Канониры» своим прессингом и великолепными командными перемещениями максимально затрудняли «Сити» начало и развитие атак. Чтобы дойти до трети поля «Арсенала» и там расставиться, хозяева тратили массу времени и делали уйму лишних передач. На 20-й минуте в трансляции был титр: владение мячом 72 на 28 в пользу «Сити», но это был тот случай, когда подобная статистика максимально обманчива. Потому что большая часть этого владения: подготовительные пасы, чтобы преодолеть первую линию обороны гостей.

За весь первый тайм «Сити» нанес только один нормальный удар: Натан Аке бил после подачи углового. Да, из пределов вратарской, и «Арсеналу» повезло, что мяч попал в Давида Райю. Но это все. Для «МС» это аномальная ситуация, и такой ее сделал именно «Арсенал», чьи быстрые выходы в атаку были куда опаснее. И, кстати, о том, что никакого «автобуса» в исполнении гостей не было, говорит тот момент, что в самой опасной их атаке в первом тайме, приведшей к удару Жезуса с линии штрафной, активное участие приняли оба крайних защитника — Бен Уайт и Якуб Кивиор.

Микель Артета и Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

И еще одна важная деталь: «Арсенал» демонстрировал какой-то невероятный уровень спокойствия и уверенности в себе. А когда было надо, не стеснялся фолить (аккуратно и технично) и потягивать время, не давая «Сити» поймать свои темп и ритм игры.

Вопрос был только один: насколько гостям удастся сохранять эту концентрацию и высочайший уровень слаженности командных взаимодействий на фоне накапливающейся усталости. Ну и потом, никогда не нужно забывать: на другой половине поля «Манчестер Сити» во главе с Пепом Гвардиолой. У которых, например, есть в запасе такие дриблеры, как Джек Грилиш и Жереми Доку — оба вышли на поле на 61-й минуте (Артета, кстати, незамедлительно ответил своими заменами).

С появлением Грилиша и Доку давление на защиту «Арсенала» выросло, равно как и количество стандартов у «Сити». И лучший шанс забить у хозяев был как раз после углового, но Холанн не попал по мячу, который ему на дальнюю штангу скинул Гвардиол. И буквально в следующей атаке уже гости не придумали, как разыграть быстрый выход три в два — завершилось все ударом Леандро Троссарда с острого угла, с которым спокойно справился Штефан Ортега.

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Пожалуй, это была самая яркая вспышка в получившемся довольно закрытым матче. Таким его сделал «Арсенал», но осуждать за это Артету и его команду совершенно глупо и бессмысленно, особенно учитывая все турнирные расклады. «Канониры» в этом сезоне взяли у «Сити» четыре очка, ни разу не пропустив (1:0 и 0:0), — и это крайне важно с точки зрения психологии и уверенности в себе. Как и тот факт, что лондонцы оборвали совершенно невероятную серию «МС» из 57 домашних матчей (во всех турнирах), в которых они забивали хотя бы один гол.

Наверняка довольны и в красной части Ливерпуля — теперь команда Юргена Клоппа стала единоличным лидером. Впрочем, стратегически «Сити» тоже ничего не проиграл, поскольку команда осталась в чемпионской гонке — отставание от первого места всего три очка, и это вполне отыгрываемо.

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После ничьей с «Арсеналом» «Сити» опустился на третью строчку и очень нуждается в победе над «Астон Виллой». Выигрыш команды Гвардиолы котируется за 1.28, вероятность этого исхода — приблизительно 78%. Успех бирмингемцев выставлен за 9.50 (6%), ничья — за 6.10 (16%).

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Бернарду Силва
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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