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«Арсенал» спас провальный матч за Суперкубок на 11-й добавленной минуте. А в серии пенальти «Ман Сити» просто развалился

«Арсенал» стал обладателем Суперкубка Англии
Артем Белинин
Игроки «Арсенала» с трофеем за победу в Суперкубке Англии.
Фото AFP
Игроки «Арсенала» радуются победе в матче за Суперкубок Англии.
Фото Reuters
Кевин де Брейне («Манчестер Сити») в матче за Суперкубок Англии против «Арсенала».
Фото Reuters
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Артета переиграл своего учителя.
Англия. Суперкубок.
06 авг, 18:00. Wembley (Лондон)
Манчестер Сити
1:1
Арсенал

Национальный Суперкубок в большинстве стран открывает футбольный сезон. Английский трофей не исключение — в 2023 году его разыграли «Манчестер Сити» и «Арсенал», команды, занявшие первое и второе места в прошлом сезоне АПЛ. По старой традиции — на «Уэмбли».

Причем ситуация с участниками нерядовая — команда Микеля Артеты в прошлом сезоне не выиграла ничего, что обычно требуется для пропуска в Суперкубок. Все весомые трофеи (АПЛ и Кубок Англии) забрал «Ман Сити».

Казалось бы, расклады понятны, есть фаворит и команда, которая настроена его побить. Все как в прошлом сезоне АПЛ. Но не забываем, что «Арсенал» на длинной дистанции был основным конкурентом команды Гвардиолы, а в межсезонье еще и прилично усилился — подписали Хаверца, Тимбера и Райса. Пеп же зачастую в Суперкубках уступал, так что интрига повисла серьезная.

&laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Арсенал&raquo;. «Арсенал» по пенальти победил «Манчестер Сити». Онлайн трансляция матча за Суперкубок

Ни «Арсенал», ни «Сити» не стали экономить силы на первый официальный матч сезона. «Канониры» выставили практически всех лучших, включая Тимбера, Хаверца и Райса — затем и брали. Оно и логично — трофей нынешнему «Арсеналу» точно не помешает, даже такой. Плюс лондонцы под руководством Артеты до Суперкубка проигрывали «горожанам» восемь раз подряд.

Гвардиола, пусть и не отправил биться за трофей второй состав, небольшие изменения все же сделал — вместо еще не до конца восстановившегося после травмы Кевина Де Брюйне вышел Хулиан Альварес, вместо Эдерсона — Ортега. А еще за «Сити» дебютировал Матео Ковачич, перешедший из «Челси» этим летом.

Кевин де Брейне («Манчестер Сити») в матче за Суперкубок Англии против «Арсенала».
Фото Reuters

Насыщенные новичками составы интриговали, но на деле первый тайм получился скучным. «Сити» не нанес ни одного удара в створ в первые 45 минут, «Арсенал» сделал это дважды, но без особой остроты. Самым запоминающимся моментом до перерыва стала слетевшая бутса Тимбера, который потерял ее в борьбе с Силвой и еще пару минут бегал на одной ноге — судья не стал останавливать игру.

Второй тайм стартовал не лучше — команды больше боролись, чем атаковали. Только на этот раз чуть острее был «Сити», хотя и «Арсенал» имел моменты — один раз Сака был максимально близок к голу после прострела Уайта, но не попал по мячу, что в целом неплохо описывает почти весь матч «канониров».

И тут Гвардиола ввел резервы: вместо Ковачича выпустил Де Брюйне, вместо Холанна — Палмера, и идеально угадал. Уже через 13 минут после выхода на поле свежие футболисты сделали гол — бельгиец головой сбросил Палмеру, молодой хавбек не растерялся и воткнул мяч в ворота Рамсдейла.

«Арсенал» и до пропущенного гола не оказывал сопротивления уже некоторое время, а после совсем притих. «Сити» же лишь усилил напор — сначала Фоден нанес удар с близкого расстояния (спас только Рамсдейл), потом Родри пробил после углового — и тут голкиперу пришлось спасать. Артета сделал три замены за десять минут в качестве ответа, но все равно до окончания основного времени и уже в гигантское добавленное (всего команды переиграли аж 12 минут) «Арсенал» выглядел отвратительно.

Тем не менее практически на последних секундах случилось невероятное — «Арсенал» забил. Неудачный, казалось бы, угловой (мяч отскочил за пределы штрафной) лондонцам удалось вывернуть в свою пользу. Троссар пробил с угла, угодил в ногу Аканжи, и мяч залетел в ворота. Показательно, что при одном ударе в сторону ворот у «Арсенала» появилось два удара в створ.

Игроки «Арсенала» радуются победе в матче за Суперкубок Англии.
Фото Reuters

А вот в серии пенальти все уже было иначе — «Сити» выглядел значительно хуже соперника. Пока Эдегор, Троссар и Сака спокойно реализовали свои моменты, у «горожан» смазали Де Брюйне и Родри. Промах испанца оказался роковым — свою попытку у лондонцев реализовал Фабиу Виейра, и игроки «Арсенала» побежали праздновать победу.

Таким образом, Суперкубок Англии по-прежнему остался одним из самых несчастливых для Пепа Гвардиолы — его он брал всего два раза, реже в руках испанца бывал только Кубок Англии (один). А Микель Артета прервал черную серию и взял уже третий трофей с «Арсеналом», среди которых уже был один Суперкубок.

Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
Микель Артета
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