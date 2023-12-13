«Сити» выдал худшую серию за семь лет. Что не так с командой Гвардиолы?

Выясняем, есть ли поводы для паники.

В минувшее воскресенье «Манчестер Сити» обыграл на выезде «Лутон» (2:1) и тем самым прервал серию из четырех матчей кряду без побед. Встреча в пригороде Лондона получилась непростой — хозяева забили едва ли не в единственной атаке за первый тайм, но после перерыва «Сити» сумел не допустить сенсации. Впрочем, все те, кто следил за матчем, подтвердят — «Сити» настойчиво атаковал весь матч и, пожалуй, мог бы обойтись без нервотрепки. Кроме того, «Лутон» хорош дома, на своем крохотном атмосферном стадиончике абсолютные дебютанты АПЛ отобрали очки у «Ливерпуля» (1:1), а несколькими днями ранее едва не проделали тот же трюк с «Арсеналом» (3:4) — Деклан Райс забил в последней атаке «канониров», когда истекло уже и добавленное время.

В любом случае, нужно зафиксировать — «Сити» пережил самый неудачный отрезок за последние шесть с половиной лет. Последний раз серия из четырех матчей без побед была у «горожан» весной 2017-го, в первый сезон Пепа Гвардиолы в Манчестере. Тогда, в марте — апреле, «Сити» сыграл вничью со «Стоук Сити» (0:0), «Ливерпулем» (1:1) и «Арсеналом» (2:2), а затем проиграл «Челси» (1:2). После чего была победа над «Халлом» (3:1).

Забавно, но сейчас в рамках неудачной серии у «Сити» те же самые показатели — три ничьих подряд, а затем поражение. И даже уровень соперников плюс-минус тот же. Да, команда Гвардиолы не побеждала четыре матча подряд, но все эти игры были против топ-соперников: «Челси» (4:4), «Ливерпуля» (1:1), «Тоттенхэма» (3:3) и главного открытия сезона «Астон Виллы (0:1). Если же брать ситуацию шире, то после шести побед кряду на старте сезона в последующих десяти турах у «горожан» +4=3-3 — то есть скорее показатель середняка, а не топ-клуба.

И тут есть два основных вопроса:

1) насколько такие спады вообще типичны для «Сити» Гвардиолы?

2) какие для этого были игровые предпосылки?

Фото Reuters

Понятно, что четыре матча без побед подряд — это, пожалуй, аномалия, но вообще ноябрь — декабрь является далеко не самым удачным отрезком для «Сити» в последние годы. Исключением был только сезон-2017/18, второй для Гвардиолы во главе команды. После тяжелого первого сезона и он сам, и все вокруг в клубе были настроены доказать, что его идеи, его философия, его методы могут работать в Англии. Летом 2017-го состав пополнили Кевин Де Брейне, Кайл Уокер, Бернарду Силва, Эдерсон, Бенжамен Менди, и к Рождеству «горожане» сняли все вопросы относительно титула, опережая «МЮ» на 13 очков при 18 победах и одной ничьей в 19 турах.

Сейчас «Ман Сити» после 16 туров занимает 4-е место в таблице, набрав 33 очка, и на четыре балла отстает от лидирующего «Ливерпуля». Давайте сравним, что было на этом отрезке раньше:

— сезон-2018/19 — 41 очко, 2-е место с отставанием в один балл от «Ливерпуля» (после Boxing Day было уже минус семь, а в декабре было три поражения в четырех турах, включая два подряд — от «Кристал Пэлас» (2:3) и «Лестера» (1:2), а потом началась та самая великая гонка);

— сезон-2019/20 — 32 очка, 3-е место в таблице и минус 14 очков от невероятного «Ливерпуля»;

— сезон-2020/21 — начавшийся позже обычного постковидный чемпионат при пустых трибунах. 16 туров были сыграны только к Новому году, показатели «Сити» — 32 очка, 3-е место и минус один балл от деливших первую строчку «Ливерпуля» и «МЮ»;

— сезон-2021/22 — 38 очков, 1-е место в одном балле впереди «Ливерпуля» и двух — «Челси»;

— сезон-2022/23 — начавшийся раньше обычного чемпионат с более плотным календарем из-за декабрьского ЧМ-2022 в Катаре. 16-й тур был как раз последним перед паузой, «Сити» проиграл дома «Брентфорду» (1:2) и с 38 очками занимал 2-е место, на два балла отставая от «Арсенала».

Какие выводы можно сделать из этой выборки? Нынешние 32 очка «Сити» — это не провал, в чемпионатах-2019/20 и -2020/21 было столько же, в одном случае «горожане» взяли титул, параллельно дойдя до финала Лиги чемпионов, в другом финишировали вторыми. В прошлом сезоне «Сити» отпустил «Арсенал» в отрыв уже после чемпионата мира в Катаре — закончилось все треблом.

Эрлин Холанн. Фото AFP

Во всех чемпионских сезонах неизменным было одно — мощнейший ударный отрезок весной (или сразу после Рождества и Нового года):

— сезон-2018/19 — 14 побед подряд в 14 последних турах, 18 побед в 19 последних турах;

— сезон-2020/21 — 15 побед подряд на отрезке с 19 декабря по 7 марта, когда и был решен вопрос с титулом;

— сезон-2021/22 — ни одного поражения после Рождества и Нового года, +12=3 в последних 15 турах;

— сезон-2022/23 — 12 побед подряд на отрезке с 25 февраля по 21 мая.

Разумеется, нет никаких гарантий того, что в этом сезоне все повторится. Но тенденция вполне очевидна. Поздней осенью и в декабре «Сити» может проигрывать дома «Кристал Пэлас» (такое было аж дважды) и «Брентфорду» или терять очки с «Вест Бромвичем», но весной или даже сразу после Рождества превращается в сминающий всех на своем пути каток.

Что касается конкретно этого сезона и этой неудачной серии (понятно, что каждый раз причины и предпосылки разные, например, год назад много говорилось о том, что Эрлин Холанн, несмотря на кучу забитых голов, делает команду слабее, ну или, во всяком случае, партнерам нужно было время на адаптацию к манере игры норвежца), то нельзя сказать, что «Сити» как-то проседает, если смотреть на статистику — продвинутую и не очень. Команда Гвардиолы — первая в АПЛ по забитым голам (38), третья с конца — по пропущенным (меньше только у «Арсенала» и «Ливерпуля»). Причем из 18 пропущенных мячей 10 пришлись на последние пять матчей, а семь — на игры с «Челси» и «Тоттенхэмом».

«Сити» — третий по xG (30,6 ожидаемых гола) и второй — по xA (14,7 ожидаемых пропущенных гола). Другими словами, забивает команда больше, чем наиграла, но это и неудивительно, учитывая наличие в составе Холанна, но и пропускает больше, чем должна бы.

Единственная проблема, которая бросается в глаза, — слабая форма Эдерсона. По такому ключевому показателю, как пост-шот, бразилец всего 27-й в лиге с показателем «-2» (данные с fbref.com). То есть он пропустил на два гола больше, чем, по идее, должен был. Для сравнения, у Андре Онана из «МЮ» — «+2,7» и 6-е место в чарте (лидер же — Гульельмо Викарио из «Тоттенхэма» с «+4,6»). А по проценту отбитых ударов Эдерсон на 18-м месте — 64,4%. Лидер тут Алиссон из «Ливерпуля» — 80,4%.

Кевин Де Брейне. Фото Global Look Press

На это наслаивается и отсутствие уехавшего в «Барселону» Илкая Гюндогана с травмированным Де Брейне. Что ведет к такой слабо осязаемой статистикой вещи, как потеря контроля. Гвардиола не раз повторял, что контроль над игрой — ее темпом и ритмом — является важнейшей для него составляющей. Очень показательно, что во всех трех ничейных матчах «Сити» вел в счете, но упускал победу в конце. С «Челси» и «Тоттенхэмом» это уже была самая концовка, в игре с «Ливерпулем» Трент Александр-Арнолд сравнял счет на 80-й минуте. Идеальный, ну или просто классический «Сити» просто не допустил бы такого — особенно в матчах против лондонских команд, — засушив концовку с помощью владения, которое становится в таких случаях важнейшим инструментом обороны.

Плюс много пропустил из-за травмы Джон Стоунз, чья роль во второй половине прошлого сезона была крайне важной (всего шесть матчей в АПЛ, из них только два полностью, 368 сыгранных минут). А с «Астон Виллой» не было дисквалифицированного Родри, а это сразу черная метка — «Сити» проиграл четыре последних матча, когда испанец не мог выйти на поле.

Вроде бы все это мелкие детали, но на выходе мы получаем ситуацию, когда приходится говорить чуть ли не о кризисе «Манчестер Сити». Но пока ничего экстраординарного не происходит, а поездка на клубный чемпионат мира может помочь команде расслабиться и перезагрузиться. Да и календарь на праздничный период у «Сити» довольно лояльный — «Кристал Пэлас», «Эвертон» и «Шеффилд Юнайтед».