Лучший проект в карьере Эмери. Как Унаи сделал из середняка АПЛ претендента на золото

Отставание от первого места — всего два очка.

«Астон Вилла» продолжает восхищать — после 16 туров чемпионата Англии бирмингемцы идут на третьем месте, отставая от лидирующего «Ливерпуля» всего на два очка. Особенно убойной получилась последняя неделя — команда Унаи Эмери сперва разнесла действующего чемпиона «Манчестер Сити»: (счет всего 1:0, но пускай он вас не обманывает, игровое преимущество хозяев было неоспоримым — 22 удара по воротам против 2 у «горожан»), а затем с тем же счетом обыграла «Арсенал».

Одолев «канониров», вилланы одержали свою 15-ю домашнюю победу подряд в АПЛ. Последний раз в чемпионате они теряли очки на своем стадионе еще 18 февраля — проиграли как раз «Арсеналу» (2:4). Но сейчас — рекордная серия, которая не собирается завершаться.

После изгнания из «Спартака» у Эмери были титулы с «Севильей», «ПСЖ» и «Вильярреалом», но «Вилла» — пожалуй, лучший проект в карьере баска.

Сразу же заслужил доверие раздевалки, а боссы не жалеют денег на трансферы

Унаи переехал в Бирмингем в октябре 2022 года, сменив на посту главного тренера Стивена Джеррарда. В дебютном сезоне новый коуч кардинально поменял ситуацию в клубе: «Вилла» взлетела с 17-го места на 7-е и впервые за 13 лет попала в еврокубки (Лига конференций).

Вертикальный футбол, который проповедует Эмери, начал работать как часы. Игроки с огромным энтузиазмом впитывали идеи тренера, и дотошный тактический гик сразу же завоевал доверие раздевалки. Это как раз одна из проблем, которая преследовала Унаи в «Спартаке», позже — в «ПСЖ». В Англии его по-настоящему слушают. И в команде нет своего Дзюбы.

Перед этим сезоном у «Астон Виллы» появился новый спортивный директор — Рамон Мончи, который уже работал с Эмери в «Севилье». А затем клуб сделал сразу несколько крутых приобретений. В команду пришли Мусса Диаби (один из самых быстрых игроков Европы) за 55 миллионов евро и Пау Торрес (один из лучших пасующих защитников Европы) за 33 миллиона евро. Плюс свободным агентом подъехал Юри Тилеманс. В Испании у Унаи не было карт-бланша и таких больших финансовых возможностей.

«Мне нравится быть требовательным к себе и игрокам, — говорил Эмери Expressand Star. — Единственный способ добиться этого — много практиковаться. Сосредоточиться на футболе не на 100%, потому что нужно еще быть с семьей и радоваться жизни, но хотя бы на 70%. Хороший отдых, хорошая еда, хорошая разминка, анализ, требовательность к работе и самосовершенствование. Я сам такой, и знаю, что если вы хотите добиться успеха в работе, жизни, хобби, вы тоже должны быть такими».

Олли Уоткинс и Пау Торрес. Фото Reuters

Как играет «Вилла»? Есть несколько очень интересных футболистов

Сразу же после своего появления на «Вилла Парк» Эмери внедрил базовую схему 4-4-2, которая при позиционной атаке трансформируется в 3-2-4-1. Главная атакующая сила этой команды — нападающий Олли Уоткинс, который теперь регулярно получает вызовы в сборную Англии. В текущем сезоне форвард уже набрал 14 очков по системе «гол плюс пас» (8+6), больше него только у Холанна (18) и Салаха (16). Олли — один из самых бьющих игроков лиги, по числу ударов по воротам он на втором месте (45).

В тандеме с Уоткинсом обычно действует французский реактивный технарь Диаби (3+4). Мусса играл важную роль в «Байере», а под руководством Эмери прокачался до еще более высокого уровня.

Помимо них у Унаи есть усиление в атаке в лице Николо Дзаньоло и Леона Бэйли. Именно ямаец забил победный гол в матче против «Сити». Леон — невероятно быстрый игрок, который умеет грамотно открываться под передачи партнеров и в нужный момент врываться в свободные зоны.

В центре поля главенствует Дуглас Луис — пожалуй, главный винтик в системе Эмери. При новом тренере бразилец превратился из обычного опорника в смелого бокс-ту-бокса. В его активе уже 5+2 в 14 играх. Помогает ему моторный шотландец Джон Макгинн, автор победного гола в ворота «Арсенала».

На левом фланге носится Люка Динь. Француз — лидер АПЛ по подачам в штрафную (13) и один из самых часто подключающихся к атакам защитников лиги.

В центре обороны — надежная пасующая пара Пау Торрес — Диегу Карлос. На подстраховке — Эзри Конса и Клеман Лангле, а ворота защищает лучший голкипер чемпионата мира в Катаре Эми Мартинес.

Эмери в дуэте с Мончи сколотил по-настоящему интересную банду, но главная звезда нынешней «Виллы» именно он. В Бирмингеме это прекрасно понимают, поэтому оказывают баску невероятную поддержку. Так Унаи еще нигде не доверяли.

«Эмери — один из пяти лучших тренеров в мире на данный момент, — признался Мартинес. — «Астон Вилла» хочет выиграть Лигу чемпионов и завоевать трофей. Я здесь не для того, чтобы терять время. Мы обязательно что-нибудь выиграем. С тех пор, как я пришел в команду, мы движемся вперед. Я постараюсь вывести «Астон Виллу» в Лигу чемпионов».

Унаи Эмери. Фото Reuters

В Бирмингеме высадился целый испанский десант

Как мы помним, у Унаи уже был опыт работы в Англии. Правда, не совсем удачный. В «Арсенале» он скорее запомнился своим забавным английским и фразой «Гуд ибенинг!». В Лондоне Эмери даже и близко не получал такого уровня поддержки, как сейчас.

В «Астон Вилле» с ним работает целая группа испанских помощников. Например, на остров перебрался близкий друг Дамиан Видагани, с которым они знакомы более 15 лет. Именно его можно часто заметить на пресс-конференциях Эмери. Дамиан выполняет роль связующего звена между командой и главным тренером.

«Клуб похож на семью, и кто-то должен заботиться о ее сохранении. Футбол — очень напряженный вид спорта, результаты иногда хорошие, а иногда плохие, поэтому нам нужно быть достаточно сильными, чтобы не сорваться, когда дела идут не так, как мы хотим», — говорил Видагани The Athletic.

Помимо этого, на «Вилла Парк» оказались несколько испанских тренеров, которые занимаются анализом соперника по 7-10 часов в день.

«Астон Вилла» под руководством Эмери — один из самых интересных проектов в английском футболе прямо сейчас. Унаи же построил, пожалуй, лучшую авторскую команду в своей карьере. После победы над «Сити» его спросили о гонке за титул, но он ответил в своей манере.

«На старте сезона всегда много претендентов, а мы пока отыграли только 15 матчей. Если мы продолжим прогрессировать в течение сезона — играть и побеждать так, как мы это делаем сейчас, — возможно, сможем стать претендентами на золото, но на текущий момент это не так. Я думаю, нам нужно больше времени. Мы можем верить в себя, но пока мы не претенденты на титул».