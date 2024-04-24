Тен Хаг окончательно поплыл в «МЮ». Эрик не признает ошибок и постоянно жалуется

Это выглядит жалко.

Позор с «Ковентри» и странная реакция тренера «Ман Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» проводит очередной кислый сезон: в чемпионате идет только седьмым и вряд ли проникнет в Лигу чемпионов, даже если АПЛ получит дополнительный слот — до пятой строчки пропасть в 10 очков. Из еврокубков «красные дьяволы» устранились еще на групповом этапе: заняли последнее место в квартете Лиги чемпионов с «Баварией» и гораздо менее статусными «Копенгагеном» и «Галатасараем». Единственный положительный момент — второй подряд финал Кубка Англии. Правда, даже единственный праздник в сезоне манкунианцы замарали курьезом в полуфинале и нытьем главного тренера Эрика тен Хага.

«Красные дьяволы» в полуфинале с огромным трудом проскочили «Ковентри» из чемпионшипа. Скромный соперник даже не претендует на повышение в премьер-лигу (идет восьмым в девяти баллах от зоны плей-офф), но едва не опозорил одну из величайших команд Англии. «Манчестер» за финальные 20 минут основного времени превратил 3:0 в 3:3 и едва не вылетел в овертайме. Лишь минимальный офсайд форварда небесно-голубых спас шайку тен Хага от четвертого пропущенного. В итоге манкунианцы не без проблем победили в серии пенальти (Каземиро промазал первым ударом).

После финального свистка сильнее расхлябанности манкунианцев удивила только реакция их главного тренера Эрика тен Хага. Казалось, голландец должен был признать, что устраивать такой бардак в полуфинале Кубка Англии — непростительно для «Манчестер Юнайтед». Но вместо этого Эрик агрессивно набросился на медиа, которые назвали выступление «МЮ» позорным.

«Нет, позорна ваша реакция и комментарии. В топ-футболе важнее всего результат. Мы вышли в финал и заслужили это не только в этом матче, но и в остальных. На 20 минут мы утратили контроль над игрой, и нам не повезло, когда счет стал 3:2, а затем и 3:3. И да, в итоге нам очень повезло, очевидно. Мы отлично справились с пенальти и вышли в финал — это огромное достижение. Второй выход в финал за два года — это великолепно. В моей тренерской карьере это четвертый финал кубка за четыре года. Подобные комментарии — это позор», — заключил Тен Хаг.

Вот только «Манчестер» на протяжении всей игры не выглядел командой, которая полностью контролирует ситуацию. По данным Opta, «Ковентри» создал два явных голевых момента (против трех у «МЮ») и незначительно уступил по xG — 2,06 против 2,60. «Красные дьяволы» даже оппоненту из чемпионшипа позволили нанести 10 ударов из штрафной, а из 28 собственных выстрелов лишь шесть попали в створ (у соперника — пять). Очень странно защищать такой результат, учитывая контекст: команда тен Хага с огромным трудом проползла в финал Кубка Англии в противостоянии с середняком чемпионшипа.

Кажется, только тен Хаг увидел что-то положительное в матче с «Ковентри». Даже игроки не праздновали выход в финал после победного пенальти Расмуса Хейлунна: сам датчанин после точного удара в порыве эмоций подбежал к трибунам, но быстро заметил, что никто из партнеров не идет радоваться вместе с ним, и притих. Это выглядело комично. Харри Магуйар вообще первым делом отправился пожимать руки соперникам — футболисты явно ощущали кошмар произошедшего.

«Ковентри» задал им трепку? Ого! Тен Хаг будет везунчиком, если вернется на скамейку в следующем сезоне. Этого не должно произойти. Он ни в коем случае не должен остаться. Что-то в любом случае должно измениться», — поделился бывший игрок сборной Англии Пол Мерсон.

Эрик тен Хаг. Фото Reuters

Тен Хаг жалуется на эпидемию травм, но не у него одного такие проблемы

Похоже, что тен Хаг не справляется с давлением. Он уже не первый месяц рассыпается оправданиями и обвинениями СМИ — как будто это уже стандартная последняя фаза тренерской агонии, после которой следует объявление о прекращении сотрудничества. Например, Хави после подобного сам принял решение об уходе из «Барселоны» по окончании этого сезона. Только вот если испанец постоянно видел причины неудач в судьях, то голландец — в травмах.

«За 18 месяцев мне ни разу не удалось выставить наиболее предпочтительный состав, потому что игроки были травмированы, — говорит тен Хаг. — Матч против «Манчестер Сити» дома в прошлом сезоне был единственным, когда у меня был полный выбор игроков и я мог выставить желаемые сочетания. Во всех остальных играх всегда имел место аспект, касающийся травм, и нам приходилось справляться с этим. Повреждения — это нормально в футболе, но не в таком количестве. Когда у тебя так много травм на ключевых позициях, как у нас, ты не можешь добиваться желаемых результатов. Такова моя правда. У других может быть своя правда, но я не могу расходовать свою энергию на них».

Окей, звучит логично: у «МЮ» действительно проблемы с травмами, и особенно сильно это касается защитной линии. Вот только сезон-2023/24 в плане повреждений футболистов выдался очень сложным для почти всех топ-клубов. Карло Анчелотти в «Реале» на старте кампании потерял Тибо Куртуа, Давида Алабу и Эдера Милитао — основных центральных защитников и вратаря. Периодически вылетали Начо, Антонио Рюдигер и Ферлан Менди. На недавнем класико в линии обороны профильным защитником числился лишь Рюдигер. Остальные (Васкес, Камавинга. Тшуамени) — игроки других позиций. А в воротах — недавний третий голкипер Лунин.

В итоге «Реал» уже практически чемпион Испании (отрыв 11 баллов за шесть туров до финиша) и выступит в полуфинале Лиги чемпионов. Просто Анчелотти не хныкал из-за разрывов крестообразных связок у трех основных футболистов, а пересобрал состав, а также спровоцировал дикий прогресс нескольких юниоров и представителей резерва.

Эрик тен Хаг на трибуне. Фото Reuters

Другой пример — опережающий по дополнительным показателям «МЮ» в АПЛ «Ньюкасл». Команда Эдди Хау получила адскую осень с мясорубкой в АПЛ, ЛЧ и Кубке Лиги в условиях практически поголовно травмированного основного состава — в моменте у «сорок» было недоступно 10 человек из-за повреждений. А второй по стоимости новичок в истории клуба Сандро Тонали словил бан на год из-за ставок. «Сороки» крутились, находили каких-то гениев в молодежке, но все равно поймали стрик из поражений. Со временем черно-белые ожили — и вот уже вплотную подошли к топ-5.

На фоне проблем других разговоры тен Хага о травмах выглядят жалко. Пока все молча решают проблемы, голландец довел «МЮ» до статуса худшей обороны среди всех команд топ-5 лиг — в первых 11 играх АПЛ в 2024-м по воротам Андре Онана пробили 253 раза. Даже подвальному «Ковентри» манкунианцы позволили забить три. Кажется, в этой ситуации вина лежит исключительно на тренере. Тем более что «красные дьяволы» выглядели нестабильно весь сезон, а не только в период особенно жесткой эпидемии травм.

Тен Хаг не должен остаться тренером «Юнайтед» в следующем сезоне — при нем команда деградирует и теряет характер. Радость голландца по поводу второго финала Кубка подряд выглядит оторванной от реальности — когда со всех сторон все ужасно, он доволен натужной победой над «Ковентри». Интересно, что он скажет после финала с «Ман Сити», которому проиграл в четырех из пяти матчей у руля «красных дьяволов». Результат о своей работе надо давать после игр с подобными соперниками, а не после битв со слабаками.