Роскошный голевой пас Салаха на 93-й минуте принес «Ливерпулю» победу над «Ньюкаслом». Неужели это последний матч Мо в АПЛ?

Команда Клоппа победила, но к ней по-прежнему много вопросов.

В матче третьего тура АПЛ «Ливерпуль» отправился в гости к «Ньюкаслу». Из-за экзотических современных реалий перед игрой было сложно определить фаворита: благодаря инвестициям владельцев из Саудовской Аравии «сороки» в прошлом сезоне потеснили «Ливерпуль» из топ-4 и заняли место мерсисайдцев в Лиге чемпионов.

Красные, напротив, провели кампанию-2022/23 ниже всех ожиданий. Команда Юргена Клоппа затянула с обновлением состава и страдала от кадровых проблем — только победная серия весной позволила «Ливерпулю» приблизиться к зоне, гарантирующей участие в главном еврокубковом турнире, но этого оказалось недостаточно.

Селекция гостей в текущее трансферное окно тоже оставляет много вопросов. Были подписаны Доминик Собослаи и Алексис Макаллистер, но при этом клуб покинули целых пять полузащитников, включая Фабиньо и Джордана Хендерсона, без которых в команде не осталось ни одного номинального опорника старше 18 лет.

Эмоции Юргена Клоппа в матче «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Фото Reuters

Клуб позорно упустил основную трансферную цель в «Челси» — Клопп публично заявил, что «Ливерпуль» договорился с «Брайтоном» о сумме компенсации за Мойсеса Кайседо, но игрок сборной Эквадора перешел к синим, отказав мерсисайдцам. Альтернативной целью красных был Ромео Лавия из «Саутгемптона», но и он отправился в Лондон.

Дальше «Ливерпуль» сделал странное — закрыть позицию в опорной зоне решили 30-летним японцем Ватару Эндо из «Штутгарта», который в прошлом сезоне чуть не вылетел из бундеслиги. В матче против «Борнмута» он вынужденно вышел на замену вместо удалившегося Макаллистера, а на игру с «сороками» был назван в стартовом составе.

«Ньюкасл» же продолжил мощно и качественно укреплять состав. На левый фланг атаки из «Лестера» пришел Харви Барнс, правый край обороны укрепил Тино Ливраменто из «Саутгемптона», но главной сделкой стал трансфер Сандро Тонали. 23-летний полузащитник сборной Италии, за которого «сороки» выложили 64 миллиоа евро, начал третий матч АПЛ в стартовом составе. «Ньюкасл» не мог обыграть «Ливерпуль» с 2015 года — отличный вызов для команды Эдди Хау.

На первых минутах «Ливерпуль» диктовал свою игру, но в отдельных эпизодах выглядел излишне нервозно. Трент Александер-Арнольд выкатился за пределы поля после толчка в спину от воспитанника «Эвертона» Энтони Гордона и с досады откинул мяч, за что получил желтую карточку, а уже в следующем игровом эпизоде мог заработать удаление. Защитник с нарушением прервал рывок все того же Гордона, но отделался устным предупреждением, несмотря на громкие протесты с трибун «Сент-Джеймс Парк», — Клопп на всякий случай отправил разминаться Джо Гомеса.

Энтони Гордон в матче «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Фото Reuters

Инцидент задал тон всему матчу, и в последующие минуты на поле было больше силовой борьбы, чем комбинационного футбола. С мячом команды действовали осторожно и не спешили рисковать под прессингом, предпочитая отправлять игровой снаряд в заднюю линию или даже пасовать вратарю.

К середине первого тайма соперники суммарно нанесли всего три удара в створ. Мяч редко пересекал среднюю линию, а когда командам все же удавалось доставить его на половину поля оппонента, чаще всего игрок во владении оказывался в изоляции от партнеров. На 24-й минуте Салах получил передачу на правом фланге, сместился в центр и пробил в дальний угол, но кипер хозяев Ник Поуп был готов к фирменному движению египтянина и без проблем забрал мяч.

Еще через минуту повторилось противостояние Трента с Гордоном — и победителем снова вышел бывший эвертонец. Салах отдал пас назад на защитника, а Трент совершил грубую ошибку, не сумев обработать мяч. Энтони обокрал оппонента и без проблем реализовал выход один на один — Алиссон ничего не смог поделать, хозяева вышли вперед.

Сандро Тонали и Мохамед Салах. Фото Reuters

Спустя всего 2 минуты и 20 секунд для команды Клоппа все стало еще хуже. Капитан Вирджил ван Дейк срубил Александра Исака в паре метров от штрафной — арбитр Джон Брукс посчитал это фолом последней надежды и отправил голландца отдыхать, показав прямую красную карточку. Вирджил не сдерживал разочарования и, поскандалив с резервным арбитром, отправился в подтрибунку. Джо Гомес разминался не зря — защитник вышел на поле вместо Луиса Диаса.

После богатого событиями отрезка игра начала раскрываться: «Ливерпуль» был вынужден идти вперед, но острее действовал оказавшийся в большинстве «Ньюкасл». После розыгрыша углового у ворот гостей мяч отскочил к игроку «сорок» в штрафной, и тот мощно приложился с лета — после сейва Алиссона мяч попал в штангу и чуть не оказался в воротах. Концовку тайма красные провели в попытках не пропустить второй.

Перед уходом на перерыв «Ливерпуль» заработал штрафной в 40 метрах от ворот — яркой иллюстрацией отчаяния команды стал прямой удар Собослаи, прошедший выше ворот. Забить с такого расстояния сложно даже с впечатляющими способностями венгра. В паузе Клопп не решился на изменения в составе.

Второй тайм продолжился тем же, чем закончился первый: хозяева ожидаемо наседали в большинстве, а гости пытались угрожать воротам «Ньюкасла» редкими вылазками. Вскоре после возобновления игры Юрген все же провел замены — Эндо и Гакпо уступили место Харви Эллиотту и Диогу Жоте, атакующий потенциал мерсисайдцев немного вырос, но в меньшинстве от свежих футболистов не было особенного толка.

Ближе к середине тайма игра подравнялась. Скаузеры отбили немного пространства и организовали пару опасных атак. Салах принял передачу на левом краю штрафной и пробил в ближний, но Поуп перевел на угловой. Время от времени гости создавали полумоменты. Киперу «сорок» даже пришлось покинуть штрафную и прервать пас на египтянина. На это команда Хау ответила ударом Альмирона — хозяева убежали в контратаку, и парагваец бахнул в штангу.

За 15 минут до финального свистка Юрген пустил в ход последние усиления — вышли Дарвин Нуньес и 20-летний Джарелл Кванса, для которого это был дебют в АПЛ. Почти сразу после двойной замены случился эпизод, противоречащий логике игры. Диогу Жота оказался с мячом в центре и отдал пас на ход уругвайцу Нуньесу. Передачу мог перехватить Свен Ботман, но защитник неуклюже — в стиле Трента из первого тайма — позволил мячу пройти, и Дарвин бахнул в дальний нижний угол, точно под штангу. Счет сравнялся.

Ближе к финальному свистку обе команды пытались вырвать победу, но было ощущение, что оппоненты устали: редко удавалось строить комбинации больше трех-четырех передач, при случае игроки сваливались на дальние удары — без особенной опасности. Выход Таргетта, Уилсона и Барнса у «Ньюкасла» добавил движения впереди, но новичкам явно не хватило времени войти в игру. Шон Лонгстафф пробил издалека и перспективно открывался в штрафной, но не доставил Алиссону особенных проблем.

Судья добавил пять минут, и в середине дополнительного времени случилось дежавю: Нуньес сделал рывок между двух защитников, а Салах, получивший передачу в центре, тончайше отпасовал на ускорившегося партнера. Пас прошел, а Дарвин, как десятью минутами ранее, покатил мимо Поупа в дальний. В последнее время все больше слухов о возможном отъезде Салаха в Саудовскую Аравию — пишут, что Мо сам запросил отпустить его, и, возможно, это был его последний матч за «Ливерпуль». Если это так, то попрощался египтянин красиво — он набирает результативные очки в девятом матче АПЛ подряд.

«Ливерпуль» победил со счетом 2:1, большую часть матча играя в меньшинстве после удаления капитана. Результат сложно назвать справедливым: красные отбивались почти всю встречу и реализовали два редких момента. «Сороки» наиграли на 1,67 ожидаемого гола, а xG скаузеров составил всего 0,73. Конечно, Клоппу и игрокам наплевать: после финального свистка они праздновали так, будто завоевали трофей.

Но вряд ли команда будет радоваться слишком долго. Мерсисайдцы потеряли важнейшего игрока на несколько матчей, а футбол красных на протяжении 90 минут вызвал много вопросов. Эдди Хау тоже предстоит много работы — «сороки» были лучше, но не смогли реализовать большинство и додавить гостей, хотя для этого было достаточно возможностей.

Андрей Рабинович