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Сегодня, 16:00

Английское правительство берет футбол под контроль. Новый закон ограничит траты клубов и закроет путь в Суперлигу

Артем Белинин
Фото «СЭ»
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Команды АПЛ уже взвыли.

Прошло уже больше года с попытки создания Суперлиги, но последствия только набирают обороты. Лига чемпионов реформирована, виновные наказаны, а демарш английских клубов привлек внимание островного правительства. Чиновники создают футбольный регулятор — и сажают игру на цепь.

Что случилось?

По правде сказать, дело не только в Суперлиге — это была важнейшая, но не единственная причина, по которой правительство Великобритании влезло в футбол. Сыграл роль комплекс причин — от коронавируса, обнажившего финансовые проблемы АПЛ, до смерти старейшего английского клуба «Бери», тоже из-за денежных проблем.

В 2021 году член парламента и бывший министр спорта Трейси Крауч провела исследование — с весны по осень она с командой исследователей общалась с фанатскими объединениями по всей стране и к ноябрю подготовила правительству увесистый доклад. В нем описывались как многочисленные проблемы, так и пути их решения.

Так, среди прочего Крауч посчитала финансовое положение дел в английском футболе печальным — по ее подсчетам, с начала века большая часть сезонов была убыточной для клубов, а общая сумма потерь составила 3 миллиарда фунтов стерлингов. Еще настораживало соотношение зарплат к обороту — по мнению исследователей, в чемпионшипе расходы на з/п составляют 120% от клубных доходов, в АПЛ — больше 70%. Это далеко от безопасных значений, так что клубам постоянно угрожает финансовый крах.

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Помимо денег проблемой английского футбола посчитали недальновидных управленцев (и особенно их засилье на низовом уровне), а также отсутствие власти у фанатов. Футбол Великобритании перегрет деньгами, а управляют им в большинстве не самые талантливые люди. Для решения проблемы Трейси Крауч предложила много вариантов, но все они сводились к главному — созданию независимого регулятора, который следил бы за клубами и их финансовым состоянием.

Протестный баннер болельщиков. Фото Global Look Press
Протестный баннер болельщиков.
Фото Global Look Press

Что такое финансовый регулятор и чем он будет заниматься?

От слов перешли к делу, и в феврале в «Белой книге управления футболом» презентовали проект. По замыслу создателей, новый орган посадит английские клубы в клетку. Фактически клубы теперь будут под пристальным надзором — независимый регулятор английского футбола (ИРЕФ) призван оценивать экономику клубов, компетентность управленцев и в случае нарушений накладывать на них санкции.

Главный инструмент ИРЕФ — лицензирование. Теперь в случае если клубная деятельность вызовет у регулятора вопросы или коллектив не сможет обосновать свою экономическую модель, клуб могут просто не допустить к турнирам. Это, по мнению чиновников, поможет оздоровить ситуацию в игре, ведь совокупный долг английских ФК на конец сезона-2020/21 — почти 6 миллиардов фунтов стерлингов.

Еще одно нововведение — регулятор будет решать, кто может купить тот или иной клуб. Вероятно, это защита от бизнесменов вроде Абрамовича или ближневосточных шейхов — хотя создатели и признают, что вряд ли предотвратят репутационно спорные покупки в будущем. Так, министр спорта Стюарт Эндрю сказал в интервью Sky News: «У нас есть инвестиции в эту страну (потенциально спорную), и сказать им, что они не должны владеть футбольным клубом только потому, что они из этой страны, было бы неуместно».

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Еще планируется, что при помощи регулятора фанаты будут оказывать большее влияние на клубы. Правда, изначально речь шла о «золотой акции» для болельщицких объединений со всеми полномочиями, сейчас речи об этом не идет — фанатам хотят просто разрешить участие в обсуждениях смены эмблемы, клубных цветов или домашнего стадиона.

Наконец, важнейшая функция независимого регулятора — запрет на участие в несанкционированных турнирах. Да-да, в Суперлиге тоже — теперь, вероятно, без кивка от правительства ни один английский клуб в недружественные проекты заявиться не сможет. А такого кивка не будет.

Флаг с логотипом "Манчестер Сити". Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Какие мнения в Англии?

Премьер-лига высказалась еще летом, дав понять, что затея ей не нравится и клубы разберутся сами: «Мы согласны с тем, что болельщики имеют жизненно важное значение для футбола, и к их голосам следует лучше прислушиваться во всей Лиге. Мы примем ряд мер по улучшению этой области и планируем сделать подробное объявление до начала следующего сезона».

Но сейчас, когда план обнародован, представители АПЛ выражаются уже резче. Например, вот что сказал совладелец «Вест Хэма» Дэвид Салливан: «Это ужасная идея. Правительство ужасно управляет всем — посмотрите на беспорядок в стране. Мы платим самые высокие налоги за худшее обслуживание от худшего правительства, которое я видел в своей жизни. У регулятора будет огромный персонал, за который придется платить футболу. Это будет пустая трата денег».

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А вот правительство отзывается о проекте замечательно. Вот мнение премьер-министра Риши Сунака: «Английский футбол объединяет людей, вдохновляет миллионы болельщиков по всей стране. Тем не менее, несмотря на успех спорта как дома, так и за рубежом, мы знаем, что есть реальные вызовы, которые угрожают стабильности клубов, как больших, так и малых. Эти смелые новые планы вернут болельщиков в центр футбола, защитят богатое наследие и традиции наших любимых клубов и защитят прекрасную игру для будущих поколений».

АПЛ тоже выпустила более свежее заявление, гораздо дипломатичнее: «Мы ценим приверженность правительства защите постоянного успеха премьер-лиги. Жизненно важно, чтобы регулирование не наносило ущерба любителям игр. Теперь мы будем конструктивно работать с заинтересованными сторонами, чтобы предлагаемый государственный регулятор не привел к каким-либо непредвиденным последствиям».

Флаг с логотипом английской премьер-лиги. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Что дальше?

По сути, пока все эти планы — лишь проект. Но скоро все это должно стать законом — правительство и парламент обещают решить вопрос до 2024 года. Так что ориентировочно в сезоне-2024/25 английские клубы заживут по-новому — без роскошных трат и под финансовым надзором. И, конечно, без Суперлиги.

Еще интересный момент: на финансовом регуляторе чиновники не остановились и уже планируют новую реформу. Они хотят облегчить визовый режим для спортсменов — по мнению исследователей, ограничение на легионеров-сборников только завышает расходы клубов АПЛ. Чтобы изменить ситуацию, правило со сборниками предлагают убрать — так коллективы смогут вербовать талантов еще до попадания в сборную и тратить меньше денег.

Будет ли польза от финансового регулятора — покажет будущее. Пока риторика английских чиновников напоминает коллективного Хавьера Тебаса, переживающего за то, чтобы даже самый мелкий испанский клуб не разорился и жил по средствам. Но будет ли так на самом деле, неизвестно. Точно можно сказать лишь то, что по Суперлиге нанесен мощный удар, а английские команды теперь под колпаком.

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