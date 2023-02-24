Английское правительство берет футбол под контроль. Новый закон ограничит траты клубов и закроет путь в Суперлигу

Команды АПЛ уже взвыли.

Прошло уже больше года с попытки создания Суперлиги, но последствия только набирают обороты. Лига чемпионов реформирована, виновные наказаны, а демарш английских клубов привлек внимание островного правительства. Чиновники создают футбольный регулятор — и сажают игру на цепь.

Что случилось?

По правде сказать, дело не только в Суперлиге — это была важнейшая, но не единственная причина, по которой правительство Великобритании влезло в футбол. Сыграл роль комплекс причин — от коронавируса, обнажившего финансовые проблемы АПЛ, до смерти старейшего английского клуба «Бери», тоже из-за денежных проблем.

В 2021 году член парламента и бывший министр спорта Трейси Крауч провела исследование — с весны по осень она с командой исследователей общалась с фанатскими объединениями по всей стране и к ноябрю подготовила правительству увесистый доклад. В нем описывались как многочисленные проблемы, так и пути их решения.

Так, среди прочего Крауч посчитала финансовое положение дел в английском футболе печальным — по ее подсчетам, с начала века большая часть сезонов была убыточной для клубов, а общая сумма потерь составила 3 миллиарда фунтов стерлингов. Еще настораживало соотношение зарплат к обороту — по мнению исследователей, в чемпионшипе расходы на з/п составляют 120% от клубных доходов, в АПЛ — больше 70%. Это далеко от безопасных значений, так что клубам постоянно угрожает финансовый крах.

Помимо денег проблемой английского футбола посчитали недальновидных управленцев (и особенно их засилье на низовом уровне), а также отсутствие власти у фанатов. Футбол Великобритании перегрет деньгами, а управляют им в большинстве не самые талантливые люди. Для решения проблемы Трейси Крауч предложила много вариантов, но все они сводились к главному — созданию независимого регулятора, который следил бы за клубами и их финансовым состоянием.

Протестный баннер болельщиков. Фото Global Look Press

Что такое финансовый регулятор и чем он будет заниматься?

От слов перешли к делу, и в феврале в «Белой книге управления футболом» презентовали проект. По замыслу создателей, новый орган посадит английские клубы в клетку. Фактически клубы теперь будут под пристальным надзором — независимый регулятор английского футбола (ИРЕФ) призван оценивать экономику клубов, компетентность управленцев и в случае нарушений накладывать на них санкции.

Главный инструмент ИРЕФ — лицензирование. Теперь в случае если клубная деятельность вызовет у регулятора вопросы или коллектив не сможет обосновать свою экономическую модель, клуб могут просто не допустить к турнирам. Это, по мнению чиновников, поможет оздоровить ситуацию в игре, ведь совокупный долг английских ФК на конец сезона-2020/21 — почти 6 миллиардов фунтов стерлингов.

Еще одно нововведение — регулятор будет решать, кто может купить тот или иной клуб. Вероятно, это защита от бизнесменов вроде Абрамовича или ближневосточных шейхов — хотя создатели и признают, что вряд ли предотвратят репутационно спорные покупки в будущем. Так, министр спорта Стюарт Эндрю сказал в интервью Sky News: «У нас есть инвестиции в эту страну (потенциально спорную), и сказать им, что они не должны владеть футбольным клубом только потому, что они из этой страны, было бы неуместно».

Еще планируется, что при помощи регулятора фанаты будут оказывать большее влияние на клубы. Правда, изначально речь шла о «золотой акции» для болельщицких объединений со всеми полномочиями, сейчас речи об этом не идет — фанатам хотят просто разрешить участие в обсуждениях смены эмблемы, клубных цветов или домашнего стадиона.

Наконец, важнейшая функция независимого регулятора — запрет на участие в несанкционированных турнирах. Да-да, в Суперлиге тоже — теперь, вероятно, без кивка от правительства ни один английский клуб в недружественные проекты заявиться не сможет. А такого кивка не будет.

Фото Global Look Press

Какие мнения в Англии?

Премьер-лига высказалась еще летом, дав понять, что затея ей не нравится и клубы разберутся сами: «Мы согласны с тем, что болельщики имеют жизненно важное значение для футбола, и к их голосам следует лучше прислушиваться во всей Лиге. Мы примем ряд мер по улучшению этой области и планируем сделать подробное объявление до начала следующего сезона».

Но сейчас, когда план обнародован, представители АПЛ выражаются уже резче. Например, вот что сказал совладелец «Вест Хэма» Дэвид Салливан: «Это ужасная идея. Правительство ужасно управляет всем — посмотрите на беспорядок в стране. Мы платим самые высокие налоги за худшее обслуживание от худшего правительства, которое я видел в своей жизни. У регулятора будет огромный персонал, за который придется платить футболу. Это будет пустая трата денег».

А вот правительство отзывается о проекте замечательно. Вот мнение премьер-министра Риши Сунака: «Английский футбол объединяет людей, вдохновляет миллионы болельщиков по всей стране. Тем не менее, несмотря на успех спорта как дома, так и за рубежом, мы знаем, что есть реальные вызовы, которые угрожают стабильности клубов, как больших, так и малых. Эти смелые новые планы вернут болельщиков в центр футбола, защитят богатое наследие и традиции наших любимых клубов и защитят прекрасную игру для будущих поколений».

АПЛ тоже выпустила более свежее заявление, гораздо дипломатичнее: «Мы ценим приверженность правительства защите постоянного успеха премьер-лиги. Жизненно важно, чтобы регулирование не наносило ущерба любителям игр. Теперь мы будем конструктивно работать с заинтересованными сторонами, чтобы предлагаемый государственный регулятор не привел к каким-либо непредвиденным последствиям».

Фото Getty Images

Что дальше?

По сути, пока все эти планы — лишь проект. Но скоро все это должно стать законом — правительство и парламент обещают решить вопрос до 2024 года. Так что ориентировочно в сезоне-2024/25 английские клубы заживут по-новому — без роскошных трат и под финансовым надзором. И, конечно, без Суперлиги.

Еще интересный момент: на финансовом регуляторе чиновники не остановились и уже планируют новую реформу. Они хотят облегчить визовый режим для спортсменов — по мнению исследователей, ограничение на легионеров-сборников только завышает расходы клубов АПЛ. Чтобы изменить ситуацию, правило со сборниками предлагают убрать — так коллективы смогут вербовать талантов еще до попадания в сборную и тратить меньше денег.

Будет ли польза от финансового регулятора — покажет будущее. Пока риторика английских чиновников напоминает коллективного Хавьера Тебаса, переживающего за то, чтобы даже самый мелкий испанский клуб не разорился и жил по средствам. Но будет ли так на самом деле, неизвестно. Точно можно сказать лишь то, что по Суперлиге нанесен мощный удар, а английские команды теперь под колпаком.