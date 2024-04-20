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Пиняев в АПЛ — это реально? Пишут про «Сити», «Челси» и «Ньюкасл»

«Манчестер Сити», «Челси» и «Ньюкасл» интересуются Пиняевым
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Футболист «Локомотива» Сергей Пиняев
Сергей Пиняев интересен «Манчестер Сити», «Челси» и «Ньюкаслу».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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С чего бы вдруг?

Сергей Пиняев в последнее время почти пропал с радаров, растворившись в обыденности чемпионата. Некогда «самый-самый» футболист России после короткого всплеска теперь занят неприятным, но необходимым — рутинной работой и оправданием возложенных на него ожиданий. Процесс медленный, но от него никуда не деться. Тем удивительнее, что на этом фоне появились слухи про переход 19-летнего нападающего «Локо» в европейские клубы. Насколько они правдивы?

Откуда взялись слухи?

О том, что Пиняевым заинтересовались в Европе, 19 апреля сообщило английское издание HITC. Не самое известное и авторитетное медиа, но автор статьи — Дэн Оуэн — большой эксперт по «МЮ» и, судя по всему, имеет какую-то связь с клубом. Себя он называет «трансферным экспертом».

Что Оуэн написал про Пиняева? Характеристика скупая, но комплиментарная: «Спустя годы после того, как подросток забил потрясающие пять голов в товарищеском матче против „Бари“ во время пробной игры в академии „Манчестер Юнайтед“, интерес к нему со стороны крупнейших клубов английского футбола не ослабевает».

 
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Журналист расписал варианты развития событий. Оуэн считает, что если британское правительство запретит покупать российского игрока из-за политической обстановки, то выходом для английских команд могут стать «клубы-побратимы», куда Пиняева отправят в аренду. Но такие пока есть только у «Сити» («Жирона») и «МЮ» («Ницца»), а «Челси», «Ливерпуль» и «Ньюкасл», по мнению автора, обзаведутся «офшорными» командами летом.

Кроме того, в статье Пиняева называют «похожим на Роналду» — но только со слов Андрея Аршавина: «Я много раз говорил, что у Пиняева есть качества. Но главное — это его скорость. Он летает как ракета. Он понимает, когда нужно отдать мяч. Для меня Сергей — это Криштиану Роналду. То, как он играет, его стиль — он похож на португальца».

Завершается статья оптимистично: «Манчестер Юнайтед» не смог подписать Пиняева несколько лет назад, потому что не смог получить разрешение на работу. Однако в наши дни теоретически это не является проблемой».

Футболист «Локомотива» Сергей Пиняев празднует гол
Фото Федор Успенский, "СЭ"

Почему именно Пиняев?

С чего вдруг именно о Пиняеве пишет английская пресса? Тут все просто — Сергей, пожалуй, один из немногих российских футболистов, остающихся на радарах международного футбола.

Тут уместно вспомнить три стажировки россиянина в «Манчестер Юнайтед» — с «дьяволами» Пиняев работал, когда ему было 14 лет. Отзывался так: «В принципе, они все очень дружелюбные. Погба во время тренировки подходит и хлопает по плечу. Приятный человек, на самом деле. Сульшер подколол, сказав: «Через два года ты будешь играть на месте Лингарда». Если они будут звать, конечно, буду еще приезжать.

В прошлый приезд в Манчестер я забил пять мячей. На самом деле, несложно. Я забил пять мячей, и у меня ноги свело. Потому что до этого у меня была тренировка, тестирование в тренажерном зале, и только потом игра. Они стараются меня как можно больше нагрузить, чтобы понять мой настоящий уровень».

 
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Сульшер чуть ошибся — через два года Пиняев только начал осваиваться во взрослом футболе. Но побил несколько рекордов по пути — например, Сергей стал самым молодым дебютантом сборной России, а также автором гола в ее составе. Самый молодой автор дубля в Кубке — тоже Пиняев.

В этом году Сергей попал в список номинантов на престижную премию Golden Boy — лучшему игроку до 21 года. Правда, место у Пиняева не очень высокое (78). В рейтинге он не единственный россиянин — есть еще Никита Салтыков, разместившийся на 68-й строчке. В аналогичный список в прошлом году попал Арсен Захарян — и пусть до финального голосования он не добрался, его карьера получила развитие.

Футболист «Локомотива» Сергей Пиняев
Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Может ли состояться переход?

Transfermarkt оценивает Пиняева в 8 миллионов евро. Зато спортдир железнодорожников Дмитрий Ульянов в 2023 году назвал другую цену, отвечая на вопрос про интерес «Зенита»: «Нам никаких предложений не поступало. Чтобы предложение по нему рассматривалось, должна быть предложена суперсумма, от которой мы не сможем отказаться, — миллионов 30 евро».

Примечательно, что англичане, в частности Дэн Оуэн, приняли эту сумму, названную вряд ли всерьез, за правду. В нескольких своих работах журналист упоминает — «за конкурента Гарначо придется заплатить 25 млн фунтов».

 
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Но вряд ли информацию об интересе к Пиняеву нужно рассматривать предметно. Да и «Манчестер Сити», названный чуть ли не основным претендентом, оперативно опроверг слухи.

Но и совсем отказывать Пиняеву в европейском будущем тоже не стоит. Здесь уместно вспомнить переход Арсена Захаряна и слухи про «Барселону» и «Челси». Да, уехал он в клуб попроще, но и «Реал Сосьедад» — это огромный шаг в его карьере. Что касается Пиняева, то Оуэн упоминает не только английские гранды — еще говорит об интересе «Боруссии», «Байера», «Вильярреала» и «Наполи». А вдруг?

Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Манчестер Сити
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Челси
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