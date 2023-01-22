Четверть миллиона человек на футбольном матче! Невероятный финал Кубка Англии сто лет назад

В начале 1922 года на месте старой футбольной площадки в «Уэмбли-парке» в северо-западном районе Лондона начались работы по сооружению самого большого на тот момент стадиона в мире.
Арену возвели за один год. Руководили работами главный инженер Оуэн Уильямс и архитекторы Максвелл Эйртон и Джон Уильям Симпсон.
Вместимость «Уэмбли» составляла 127 000 посадочных мест. Стоимость строительства — 750 000 фунтов стерлингов.
К концу зимы 1923 года на «Имперском стадионе», как официально назвали новую арену, заканчивали отделочные работы и начали создавать газон на поле, чтобы успеть к апрельскому финалу Кубка Англии.
Футбольное руководство страны опасалось, что новая арена не будет заполнена. Ведь годом ранее на финал «Хаддерсфилд Таун» — «Престон Норт Энд», который состоялся на «Стэмфорд Бридже», пришли всего 53 тысяч человек.
Их мнение в корне изменилось, когда 28 апреля 1923 года болельщики потянулись к новой арене на игру «Болтон Уондерерс» — «Вест Хэм Юнайтед» .
Ворота стадиона открыли в 11.30 — за три с половиной часа до начала игры. К 14.00 толпа буквально осадила «Уэмбли». По разным подсчетам, на стадион проникли 250 000 зрителей. Не сумев найти место на трибуне, часть болельщиков оказались на футбольном поле.
Финал Кубка Англии оказался под угрозой срыва. Футболисты «Болтона» и «Вест Хэма» оказались запертыми толпой на крошечном островке в центре арены.
Присутствие на трибунах короля Георга V немного сдерживало поведение людей.
Спасла ситуацию конная полиция, которой удалось оттеснить зрителей с поля. Руководил отрядом констебль Джордж Скори, который ехал верхом на сером коне по имени Билли.
Благодаря грамотным действиям Скори удалось избежать давки и пострадавших. Матч начался с опозданием на 40 минут, при это множество болельщиков оставались возле поля.
Победу в первом матче на «Уэмбли» со счетом 2:0 одержали футболисты «Болтона», капитану команду Джеку Смиту вручили старейший в мире футбольный приз.
«Финал белой лошади» многие считают самым массовым по посещаемости спортивным мероприятием в мире. Однако официальный рекорд принадлежит легендарной «Маракане» в Рио-де-Жанейро, собравшей 200 000 зрителей на финале ЧМ-1950 между Бразилией и Уругваем.
20 лет назад — зимой 2003 года — стадион «Уэмбли», принимавший Олимпиаду 1948 года, на котором в 1966 году сборная Англии стала чемпионом мира, был снесен вместе со знаменитыми башнями-близнецами Twin Tower.
На его месте возвели новый стадион, который был открыт в 2007 году, но это, как говорится, уже совсем другая история.