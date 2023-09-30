Жаркая развязка. «Ливерпуль» остался вдевятером в матче с «Тоттенхэмом» и оформил самый поздний автогол в истории АПЛ

В центральном матче английского тура было весело.

«Тоттенхэм» принимал «Ливерпуль» в 7-м туре английской премьер-лиги — встреча стала центральной вывеской игрового дня и приобрела дополнительное значение после первого поражения «Манчестер Сити» в чемпионате ранее в субботу. Впервые за долгое время соперники подошли к очной игре примерно в одинаковом положении.

Обновленные соперники на подъеме

Ни «шпоры», ни красные не проиграли ни матча, оба клуба явно превзошли ожидания на старте сезона. Британские медиа преподносили встречу как противостояние двух ярких футбольных идеологий и двух команд, находящихся в процессе перестройки. The Athletic выпустил превью тура с заголовком: «Ливерпуль» 2.0 против «Ангебола».

Клопп сам обозвал так свою команду после мощной летней перестройки — красные провели самую масштабную реновацию в эпоху работы немецкого тренера. К покинувшему клуб летом 2022 года Садио Мане присоединились Роберту Фирмину, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен и Фабиньо.

Мерсисайдцы приобрели четверых футболистов в центр поля, и на старте сезона кажется, что игроки моментально влились в команду. Если тем же Фабиньо и Чемберлену в начале карьеры в составе красных нужно было до полугода адаптироваться к новым требованиям, то Доминик Собослаи и Алексис Макаллистер с первых матчей плотно прописались в основе и выглядели очень органично.

Фанаты «шпор» прозвали игру «Тоттенхэма» в новом сезоне «Ангеболом» из-за кардинально изменившегося стиля футбола при новом главном тренере Анге Постекоглу. Сами футболисты северолондонцев признавались, что при Антонио Конте команда часто экономила силы и осознанно не стремилась забивать в первом тайме — с австралийским коучем греческого происхождения такое представить почти невозможно.

«Шпоры» пригласили из «Лестера» Джеймса Мэддисона, Сон Хын Мин получил капитанскую повязку и передвинулся ближе к центру нападения после отъезда Харри Кейна в «Баварию», не заигравшие при Конте игроки вроде Ива Биссума реинтегрировались в состав, и «Тоттенхэм» с первых матчей заиграл в яркий атакующий футбол. Команда вновь напоминает себя периода Маурисио Почеттино.

Исторически фаворитом скорее выглядели гости: «Ливерпуль» не проигрывал «Тоттенхэму» на протяжении 13 матчей, ни разу не отдав сопернику три очка в 2017 году. Последнее поражение команды Клоппа в рамках АПЛ случилось еще в апреле, серия мерсисайдцев без поражений насчитывала 17 матчей кряду.

Главный арбитр Саймон Хупер просматривает фол Кертиса Джонса. Фото Reuters

Бодрый старт и удаление

Стартовые минуты прошли на равных: соперники играли почти без центра и регулярно добирались до финальной трети. Первый яркий момент на 13-й минуте создал «Ливерпуль». Доминик Собослаи эффектно перевел мяч на левую бровку Луису Диасу, а колумбиец нашел в центре штрафной Коди Гакпо. Нидерландский страйкер развернулся и нанес удар — Гульельмо Викарио выбил прямо на ногу Энди Робертсону и оформил двойной сейв после выстрела шотландца.

В середине первого тайма случился определяющий эпизод матча — Кертис Джонс в борьбе прямой ногой влетел в Ива Биссума. Англичанин коснулся мяча, но эпизод получился очень опасным — после просмотра повтора на мониторе у поля рефери Саймон Хупер показал хавбеку гостей красную карточку. Уже третье удаление у «Ливерпуля» в шести матчах АПЛ — на три предыдущих у мерсисайдцев ушло 168 игр в турнире.

Хозяева забрали инициативу и начали плотнее давить на ворота «красных», но лучший момент на 35-й минуте сделал «Ливерпуль». Салах запустил в прорыв Луиса Диаса, и колумбиец забил, несмотря на опеку защитника, но мяч не засчитали из-за положения вне игры у вингера гостей. Гол у «Ливерпуля» просто украли — еще во время игры было официально признано, что офсайд зафиксировали ошибочно. Тем обиднее, что «шпоры» почти мгновенно ответили своим голом — забитым по правилам.

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Джеймс Мэддисон из центра поля забросил мяч налево на Ришарлисона, а бразилец нашел в центре штафной Сон Хын Мина. Капитан «Тоттенхэма» в касание отправил мяч мимо Алиссона. Хозяева быстро реализовали численное преимущество, но расслабляться было рано: красные в этом сезоне одержали несколько побед, пропустив первыми, даже играя в меньшинстве.

Коди Гакпо сравнивает счет. Фото Reuters

Жара в развязке первого тайма

В концовке тайма футбол выглядел рваным: «Ливерпуль» явно не мог понять, как строить игру в меньшинстве, а «Тоттенхэм» пользовался освободившимся после удаления пространством, но неряшливо распоряжался мячом в финальной трети. Ришарлисон пробил в штангу, «шпоры» создавали моменты, но без чрезмерной опасности.

Реф добавил целых шесть минут из-за долгой паузы в моменте с удалением, и лучше добавленным временем воспользовались гости. Ван Дейк остался в нападении после розыгрыша стандарта и после навеса в штрафную сбросил мяч на партнера по сборной Нидерландов. Коди Гакпо развернулся и пробил мимо леса ног игроков хозяев.

Нападающий не праздновал, вместо этого схватившись за колено. Из-за выхода медиков команды в итоге переиграли несколько лишних минут, и в концовке дополнительного времени «Ливерпуль» должен был выйти вперед: Салах принял мяч на левом фланге и отдал разрезающую передачу на открывшегося в центре Диаса, но колумбиец тянулся за мячом и пробил чуть правее штанги.

Саймон Хупер показывает красную карточку Диогу Жоте. Фото Reuters

Второе удаление и самый поздний автогол

Несмотря на дискомфорт, Гакпо вернулся на поле, но на вторую половину вместо него вышел Диогу Жота. Игра на старте тайма мало отличалась от того, на чем встреча прервалась: хозяева большим числом шли в атаку и регулярно добирались до штрафной гостей, но теперь их моменты были острее. Алиссону дважды пришлось спасать после ударов Мэддисона и Сон Хын Мина. Гости же с трудом выбирались в контратаки.

На 59-й минуте команда Постекоглу один в один воспроизвела голевую комбинацию из первого тайма, и Сон забил, но на этот раз Ришарлисон принял передачу Мэддисона в офсайде. В целом соперники выдавали максимум с учетом обстоятельств: хозяева волнами наваливались на штрафную гостей, а мерсисайдцы терпели и в редкие возможности продохнуть запускали в прорыв Салаха с Диасом — без особых моментов.

На 69-й минуте «Ливерпуль» потерял последние шансы на положительный исход матча. Жота провел на поле меньше получаса и за пару минут получил две желтые карточки в безобидных эпизодах — оба раза португалец запаздывал со вступлением в единоборство и цеплял убегающего соперника. Если Джонса Клопп провожал объятиями, то Жота покинул поле в одиночестве — тренерский штаб красных напряженно думал, как спасать ситуацию.

Юрген снял с игры Салаха и Диаса, оставив команду фактически без нападения. Мохамед впервые с 26 апреля покинул поле без результативного действия, завершив серию из 12 матчей. На поле вышли Ибраима Конате и Трент Александер-Арнольд — «Ливерпуль» настроился на трудную концовку и приготовился терпеть долгие 20 минут.

«Тоттенхэм» неряшливо обращался с мячом и никак не мог построить ни одной вменяемой позиционной атаки. Хозяева раз за разом старались через пару-тройку передач взломать «автобус» из восьми полевых игроков в красных футболках, но сбивались на дальние удары и теряли мяч в необязательных ситуациях. Активнее всего был Деян Кулусевски, раз за разом смещаясь с левого фланга и навешивая в центр, но без особого успеха.

Развязка наступила на шестой минуте дополнительного времени. После методичной распасовки перед штрафной «Ливерпуля» мяч на правом фланге получил Педро Порро. Испанский защитник прострелил в штрафную, и Жоэль Матип, тянувшись к мячу, срезал его в свои ворота. «Тоттенхэму» для победы над играющим вдевятером соперником понадобилась помощь оппонента. Центрбек забил самый поздний автогол в истории АПЛ.

Клопп и Постекоглу тепло попрощались после финального свистка, а игроки обеих команд пошли утешать камерунского защитника «Ливерпуля». Гости героически оборонялись в меньшинстве и не дотерпели всего пару десятков секунд. У Юргена явно будут вопросы к судейству на послематчевой пресс-конференции, а «шпоры» поднимаются на второе место, уступая «Манчестер Сити» всего одно очко.

Андрей Рабинович