Адиев — о планах сборной Казахстана: «Начнем подготовку к матчам квалификации Евро в начале августа»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал «СЭ», когда планируется проведение очередных сборов перед сентябрьскими квалификационными матчами к Евро-2024.

«Несколько дней побуду в Казахстане, потом вернусь в Россию, в Грозный. В конце июля-начале августа приеду, проведем анализ работы и начнем подготовку к предстоящим играм», — сказал Адиев «СЭ».

Следующий матч сборной Казахстана в рамках квалификации к Евро-2024 пройдет 7 сентября в Астане против Финляндии.

После 4 туров Казахстан с 9 очками занимает второе место в группе H, лидирует Финляндия (9).