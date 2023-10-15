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Сегодня, 01:36

Адиев — о поражении от Дании: «Во втором тайме у сборной Казахстана пропала скованность»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Дании (1:3).

«Первый тайм иногда удавался, но соперник был лучше. В первом тайме имели несколько моментов. Во втором тайме выглядели лучше, и пропала наша скованность. Эпизодами выглядели вовсе здорово. Забили, и могли забить еще, но не удалось», — приводит слова Адиева Meta-ratings.kz.

Сборная Дании (16 очков) идет на втором месте группы H после 7 матчей. Казахстан (12) занимает четвертую строчку в группе.

В следующем матче сборная Дании в гостях сыграет с Сан-Марино, а Казахстан на выезде встретится с Финляндией. Обе игры пройдут 17 октября.

Источник: https://meta-ratings.kz/news/adiev-o-porazhenii-ot-datchan-vo-vtorom-taime-propala-nasha-skovannost-294957/
Магомед Адиев
Сборная Дании по футболу
Сборная Казахстана по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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