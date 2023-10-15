Адиев — о поражении от Дании: «Во втором тайме у сборной Казахстана пропала скованность»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Дании (1:3).

«Первый тайм иногда удавался, но соперник был лучше. В первом тайме имели несколько моментов. Во втором тайме выглядели лучше, и пропала наша скованность. Эпизодами выглядели вовсе здорово. Забили, и могли забить еще, но не удалось», — приводит слова Адиева Meta-ratings.kz.

Сборная Дании (16 очков) идет на втором месте группы H после 7 матчей. Казахстан (12) занимает четвертую строчку в группе.

В следующем матче сборная Дании в гостях сыграет с Сан-Марино, а Казахстан на выезде встретится с Финляндией. Обе игры пройдут 17 октября.