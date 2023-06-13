Адиев сообщил, что Зуев не сыграет за сборную Казахстана в июньских матчах

Главный тренер сборной Казахстана россиянин Магомед Адиев сообщил, что получивший паспорт гражданина Республики Казахстан полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев не будет в заявке национальной команды на предстоящие матчи квалификации Евро-2024.

«Зуев, как обладатель казахского паспорта, является кандидатом в сборную, и мы его и других рассматриваем. Да, в тренировочном процессе получил повреждение и не смог бы принять участие в двух играх. Поэтому было решено его оставить, чтобы он залечил свою травму и приступил с командой к подготовке к чемпионату. Когда наступят следующие отборочные игры, конечно, мы его будем рассматривать», — приводит слова Адиева Sport24.

Зуев получил травму во время тренировки, игроку дали время на восстановление.