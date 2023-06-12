Сперцян будет в заявке сборной Армении на матчи с Уэльсом и Латвией в квалификации ЧЕ-2024

Сегодня, 12:34
Пресс-атташе Федерации футбола Армении Айк Карапетян заявил, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян будет вызван в сборную Армении на июньские матчи квалификации Евро-2024.
«Эдуард Сперцян после финального матча сезона уже сегодня прибудет в расположение сборной Армении. Полузащитник «Краснодара» будет в заявке на ближайшие матчи против Уэльса и Латвии», — приводит слова Карапетяна Sport24.
16 июня Армения на выезде сыграет с Уэльсом, а 19-го числа примет у себя Латвию.
Сперцян в сезоне-2022/23 провел 40 матчей за «Краснодар» в РПЛ и Кубке России, забил 14 мячей и сделал 14 голевых передач.