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Сегодня, 12:34

Сперцян будет в заявке сборной Армении на матчи с Уэльсом и Латвией в квалификации ЧЕ-2024

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пресс-атташе Федерации футбола Армении Айк Карапетян заявил, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян будет вызван в сборную Армении на июньские матчи квалификации Евро-2024.

«Эдуард Сперцян после финального матча сезона уже сегодня прибудет в расположение сборной Армении. Полузащитник «Краснодара» будет в заявке на ближайшие матчи против Уэльса и Латвии», — приводит слова Карапетяна Sport24.

16 июня Армения на выезде сыграет с Уэльсом, а 19-го числа примет у себя Латвию.

Сперцян в сезоне-2022/23 провел 40 матчей за «Краснодар» в РПЛ и Кубке России, забил 14 мячей и сделал 14 голевых передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-12-spertsyan-budet-v-zayavke-sbornoy-armenii-na-matchi-s-uelsom-i-latviyey-v-kvalifikatsii-che-2024
Эдуард Сперцян
Футбол
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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