Алиев считает, что для сборной Казахстана любая вершина достижима

Главный тренер «Кызылжара» Али Алиев поделился ожиданиями от предстоящих матчах сборной Казахстана.

«Цель ясна: нужно набрать минимум два очка с этих двух выездных игр. Думаю, если будет две ничьи — это будет неплохой, удовлетворительный результат. Минимально нужно с выезда привезти 2 очка, а если будет 3, то это вообще шикарно. Как оцениваю шансы сборной оказаться на Евро? Пока есть хоть и минимальный шанс, за него надо бороться. История знает много моментов, когда даже по разнице забитых и пропущенных мячей команды выходили на чемпионаты мира и Европы. Даже если есть последний математический шанс, за него нужно бороться. Нельзя отпускать руки и думать, что нам это не по зубам. Тем более сейчас атмосфера в сборной хорошая, семейная. Игроки и болельщики чувствуют это. Не нужно бояться, что мы не сможем покорить вершину. Для нашей сборной любая вершина достижима. Необходимо верить в нашу сборную, правильно расставлять приоритеты и с полной самоотдачей выполнять установку», — приводит слова Алиева meta-ratings.kz.

После шести матчей сборная Казахстана занимает четвертое место в группе H, набрав 12 очков. Лидирует — Дания (13 очков).

14 октября Казахстан встретится с Данией. Начало — в 21:45 по мск.