Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Команды
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 20:22

Алиев считает, что для сборной Казахстана любая вершина достижима

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Кызылжара» Али Алиев поделился ожиданиями от предстоящих матчах сборной Казахстана.

«Цель ясна: нужно набрать минимум два очка с этих двух выездных игр. Думаю, если будет две ничьи — это будет неплохой, удовлетворительный результат. Минимально нужно с выезда привезти 2 очка, а если будет 3, то это вообще шикарно. Как оцениваю шансы сборной оказаться на Евро? Пока есть хоть и минимальный шанс, за него надо бороться. История знает много моментов, когда даже по разнице забитых и пропущенных мячей команды выходили на чемпионаты мира и Европы. Даже если есть последний математический шанс, за него нужно бороться. Нельзя отпускать руки и думать, что нам это не по зубам. Тем более сейчас атмосфера в сборной хорошая, семейная. Игроки и болельщики чувствуют это. Не нужно бояться, что мы не сможем покорить вершину. Для нашей сборной любая вершина достижима. Необходимо верить в нашу сборную, правильно расставлять приоритеты и с полной самоотдачей выполнять установку», — приводит слова Алиева meta-ratings.kz.

После шести матчей сборная Казахстана занимает четвертое место в группе H, набрав 12 очков. Лидирует — Дания (13 очков).

14 октября Казахстан встретится с Данией. Начало — в 21:45 по мск.

Источник: https://meta-ratings.kz/news/ali-aliev-o-matchakh-sbornoi-kazakhstana-dlya-nashei-sbornoi-lyubaya-vershina-dostizhima-294326/
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
«Рейнджерс» обыграли «Баффало» в матче НХЛ
Парагвайский футболист Санабрия отрицает плевок в Месси в матче с Аргентиной
Путин рассказал о праздновании дня рождения с Токаевым и Мирзиёевым
Небензя заявил об окончании украинского контрнаступления
Умерла актриса из фильма «Любовь и голуби» Галина Байнякшина
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нидерланды — Франция: смотреть прямую трансляцию матча отбора Евро-2024