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Сегодня, 23:43

Дубль Кейна принес сборной Англии волевую победу над Италией и выход на Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
Харри Кейн.
Фото Reuters
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Сборная Англии дома обыграла Италию в матче отборочного турнира Евро-2024 — 3:1.

Победу команде Гарета Саутгейта принес дубль Харри Кейна. Нападающий «Баварии» реализовал пенальти на 32-й минуте и забил с игры на 77-й. Еще один гол в активе Маркуса Рэшфорда (57-я минута). Единственный гол итальянцев на счету Джанлуки Скамакки (15-я).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
17 окт, 21:45. Wembley (Лондон)
Англия
3:1
Италия

В параллельном матче сборная Украины обыграла Мальту — 3:1. За Украину забили Артем Довбик (43-я минута) и Михаил Мудрик (85-я). Еще один мяч в свои ворота отправил Райан Камензули.

За Мальту отличился Пол Мбонг (12-я минута).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
17 окт, 21:45. Ta' Qali National Stadium (Та Кали)
Мальта
1:3
Украина

Сборная Англии набрала 16 очков в 6 матчах и гарантировала себе выход на Евро-2024. Украина (13 очков) идет второй в группе C после 7 игр. Италия (10 очков в 6 матчах) занимает третье место, а Мальта (0) замыкает группу.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
Гарри Кейн
Футбол
Сборная Англии по футболу
Сборная Италии по футболу
Сборная Мальты по футболу
Сборная Украины по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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