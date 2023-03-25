Полузащитник «Ростова» и сборной Армении Хорен Байрамян оценил игру 18-летнего защитника «Краснодара-2» Георгия Арутюняна в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 против Турции (1:2). Арутюнян провел на поле все 90 минут.

«Красавец! Поздравляю Жору с дебютом, — сказал Байрамян. — Он провел очень хороший матч против очень сильного соперника. По мне, он был одним из лучших на поле. Выигрывал много борьбы. Парню 18 лет! Он сделал очень важную психологическую вещь для себя — поднял планку и теперь должен ее держать. Верю в него — и все верят. Хороший, талантливый парень, и у него должно быть все в порядке».