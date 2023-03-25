0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Команды
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

25 марта, 23:55

Байрамян о дебюте защитника «Краснодара-2» Арутюняна в матче Армения — Турция: «Красавец! Был одним из лучших на поле»

Байрамян оценил дебют защитника «Краснодара-2» Арутюняна за сборную Армении
Игорь Рабинер
Обозреватель
Telegram Дзен

Полузащитник «Ростова» и сборной Армении Хорен Байрамян оценил игру 18-летнего защитника «Краснодара-2» Георгия Арутюняна в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 против Турции (1:2). Арутюнян провел на поле все 90 минут.

«Красавец! Поздравляю Жору с дебютом, — сказал Байрамян. — Он провел очень хороший матч против очень сильного соперника. По мне, он был одним из лучших на поле. Выигрывал много борьбы. Парню 18 лет! Он сделал очень важную психологическую вещь для себя — поднял планку и теперь должен ее держать. Верю в него — и все верят. Хороший, талантливый парень, и у него должно быть все в порядке».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
25 мар, 20:00. Republic Stadium (Vazgen Sargsyan) (Ереван)
Армения
1:2
Турция
Хорен Байрамян
Сборная Армении по футболу
Сборная Турции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
1
Обсудить
Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Глава МОК Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов
«Рекорд есть рекорд. Как много таких у вас?» Особенный вечер Овечкина и «Вашингтона»
Путин заявил об ответе России на применение боеприпасов с обедненным ураном
Херш отреагировал на слова Путина о «Северных потоках»
NYT объяснила нерешительность Запада в вопросе конфискации российских активов
Путин заявил об осведомленности России о поставках вооружения Западом на Украину
Популярное видео
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Чехия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Италия — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Лихтенштейн: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Почему провалилась сборная? / Нужно ли убирать Черчесова? / Чего добивается Зарема?
Позор для России, праздник для Дании / Копенгаген гуляет после разгрома команды Черчесова
Дания сокрушила Россию, и команда Черчесова с позором покинула Евро / Live с Александром Гришиным
Россия — Финляндия: есть победа на Евро! / С такой игрой стоит бояться Дании?
Дмитрий Губерниев — про скандал с Ольгой Бузовой: «Это была не постановка»
Окончательная заявка Черчесова / Что ждать от России на Евро?
Александр Головин: Мбаппе — лучший в мире / Челси — супертоп / Фаворит Евро — это...
Антон Заболотный: Это в СМИ я деревянный / Нужно больше хейта / Возвращение в ЦСКА
Черчесов — о жеребьевке и минусах календаря на Евро
Дюков — о задачах сборной и контракте Черчесова
Черчесов объяснил, почему сыграл с Бельгией в атакующий футбол
Акинфеев в сборную не возвращается, Головин не сыграет с Бельгией
Черчесов: «Не говорил с Акинфеевым! Не надо вводить людей в заблуждение»
«Есть шанс показать, что это лучшая сборная»
Головин: «Выиграть Евро? После ЧМ все возможно»
Дзюба изображает Черышева
Останкинская башня в цветах флага России
Сборная и фанаты вместе празднуют выход на Евро-2020
Россия — на Евро-2020! Как Кипр болел за наших
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Турции обыграла Армению в матче отборочного турнира Евро-2024

Сборная Испании обыграла Норвегию в матче отборочного турнира Евро-2024