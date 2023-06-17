Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Команды
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

17 июня, 23:40

Гол Лукаку спас Бельгию от поражения в матче с Австрией в отборе Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
Бельгия и Австрия сыграли вничю — 1:1.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Сборная Бельгии сыграла вничью с Австрией в 3-м туре отборочного турнира Евро-2024 — 1:1.

Счет в матче открыл бельгийский футболист Орель Мангаля на 22-й минуте, забив в свои ворота. На 61-й минуте забил Ромелу Лукаку.

Бельгия занимает второе место в группе F с 4 очками. Австрия находится на первой строчке (7 очков).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
17 июн, 21:45. King Baudouin (Брюссель)
Бельгия
1:1
Австрия

В матче группы А сборная Грузии обыграла Кипр — 2:1. В игре забили грузины Георгес Микаутадзе (31-я минута) и Зурико Давиташвили (84-я), и киприот Иоаннис Питтас (38-я).

Грузия расположилась на второй строчке в группе А, набрав 4 очка. Кипр занимает пятое место (0).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
17 июн, 21:45. AEK Arena (Ларнака)
Кипр
1:2
Грузия
Источник: Таблица Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Грузии по футболу
Сборная Кипра по футболу
Чемпионат Европы по футболу
1
0
Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Полиция Пекина на год запретила вход на стадионы фанату, обнявшему Месси во время матча
Трусову и Щербакову оформили в резерв сборной России. Что это дает?
Политолог Вароли рассказал о злости элит США после заявления Путина о потерях ВСУ
Российские военные подорвали опорпункт ВСУ трофейным БТР
Экс-разведчик США заявил о замене украинских военных поляками в случае поражения ВСУ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Чехия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Италия — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Лихтенштейн: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Почему провалилась сборная? / Нужно ли убирать Черчесова? / Чего добивается Зарема?
Позор для России, праздник для Дании / Копенгаген гуляет после разгрома команды Черчесова
Дания сокрушила Россию, и команда Черчесова с позором покинула Евро / Live с Александром Гришиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черногория сыграла вничью с Венгрией в отборочном турнире Евро-2024

Португалия разгромила сборную Боснии и Герцеговины в матче отбора Евро-2024