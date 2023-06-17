Гол Лукаку спас Бельгию от поражения в матче с Австрией в отборе Евро-2024

Сборная Бельгии сыграла вничью с Австрией в 3-м туре отборочного турнира Евро-2024 — 1:1.

Счет в матче открыл бельгийский футболист Орель Мангаля на 22-й минуте, забив в свои ворота. На 61-й минуте забил Ромелу Лукаку.

Бельгия занимает второе место в группе F с 4 очками. Австрия находится на первой строчке (7 очков).

В матче группы А сборная Грузии обыграла Кипр — 2:1. В игре забили грузины Георгес Микаутадзе (31-я минута) и Зурико Давиташвили (84-я), и киприот Иоаннис Питтас (38-я).

Грузия расположилась на второй строчке в группе А, набрав 4 очка. Кипр занимает пятое место (0).