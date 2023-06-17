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Чемпионат Европы

17 июня, 23:41

Португалия разгромила сборную Боснии и Герцеговины в матче отбора Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
Сборная Португалии обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 3:0.
Фото AFP
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Сборная Португалии обыграла Боснию и Герцеговину в 3-м туре отборочного турнира Евро-2024 — 3:0.

Счет в матче на 45-й минуте открыл полузащитник португальской команды Бернарду Силва. На 77-й минуте преимущество удвоил Бруну Фернандеш, а на 90+3-й минуте он оформил дубль, установив итоговый счет в игре.

В другом матче Словакия обыграла Исландию — 2:1.

Португалия возглавляет группу J с 9 очками. Словакия находится на втором месте (7 очков), сборная Боснии и Герцеговины — на четвертом (3 очка), Исландия — пятая (3 очка).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
17 июн, 21:45. Estadio da Luz (Лиссабон)
Португалия
3:0
Босния и Герцеговина
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
17 июн, 21:45. Laugardalsvollur (Рейкьявик)
Исландия
1:2
Словакия

В группе Е Албания оказалась сильнее сборной Молдовы — 2:0, а Чехия обыграла Фарерские острова — 3:0.

Первое место в группе занимает Чехия с 7 очками, Албания — третья (3 очка), Молдова — четвертая (2), а Фарерские острова — пятые (1).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа E
17 июн, 21:45. Air Albania Stadium (Тирана)
Албания
2:0
Молдавия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа E
17 июн, 21:45. Torsvollur (Торсхавн)
Фарерские острова
0:3
Чехия
Источник: Таблица Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная Исландии по футболу
Сборная Молдавии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Сборная Фарерских островов по футболу
Сборная Чехии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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