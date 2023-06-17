Португалия разгромила сборную Боснии и Герцеговины в матче отбора Евро-2024

Сборная Португалии обыграла Боснию и Герцеговину в 3-м туре отборочного турнира Евро-2024 — 3:0.

Счет в матче на 45-й минуте открыл полузащитник португальской команды Бернарду Силва. На 77-й минуте преимущество удвоил Бруну Фернандеш, а на 90+3-й минуте он оформил дубль, установив итоговый счет в игре.

В другом матче Словакия обыграла Исландию — 2:1.

Португалия возглавляет группу J с 9 очками. Словакия находится на втором месте (7 очков), сборная Боснии и Герцеговины — на четвертом (3 очка), Исландия — пятая (3 очка).

В группе Е Албания оказалась сильнее сборной Молдовы — 2:0, а Чехия обыграла Фарерские острова — 3:0.

Первое место в группе занимает Чехия с 7 очками, Албания — третья (3 очка), Молдова — четвертая (2), а Фарерские острова — пятые (1).