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Бельгия — Азербайджан: смотреть трансляцию матча отбора Евро 2024 в прямом эфире

Видеотрансляция матча отбора Евро-2024 Бельгия — Азербайджан начнется в 19.50 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Доменико Тедеско.
Доменико Тедеско.
Фото Global Look Press
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19 ноября сборная Бельгии по футболу встретится в Брюсселе с Азербайджаном в матче группы F отборочного турнира на чемпионат Европы-2024. Встреча пройдет на стадионе короля Бодуэна. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры Бельгия — Азербайджан пройдет на канале «Матч Премьер». Прямой эфир матча начнется в 19.50 мск.

Следить за ключевыми событиями игры можно будет с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

С 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии пройдет чемпионат Европы по футболу. Победителем Евро-2020 стала сборная Италии, которая в финале в серии пенальти обыграла Англию (1:1, 3-2).

Главным тренером сборной Бельгии является бывший наставник «Спартака» Доменико Тедеско. Бельгийская команда досрочно вышла в финальную часть Евро-2024.

Евро 2024: все участники, кто прошел отбор чемпионата Европы

Футбол
Сборная Азербайджана по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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