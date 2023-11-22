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Сегодня, 08:13

Бернарду Силва признался, что недоволен своими достижениями в сборной Португалии

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал, что недоволен своими достижениями в составе сборной Португалии.

«Одно из главных разочарований моей карьеры — то, что мне не удалось помочь Португалии добиться чего-то большего на чемпионатах мира и Европы. Мы ставим задачу выиграть Евро-2024, на нашем поколении игроков лежит огромная ответственность», — цитирует игрока CNN Portugal.

29-летний футболист дебютировал за национальную команду в 2015 году.

Евро-2024: состав корзин при жеребьевке группового турнира

Бернарду Силва
Сборная Португалии по футболу
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