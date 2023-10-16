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Сегодня, 20:15

Босния — Португалия: смотреть прямую трансляцию матча отбора Евро-2024

Матч отбора Евро-2024 Босния — Португалия начнется в 21:45
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Сборная Боснии сыграет с командой Португалии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе J 16 октября, в понедельник. Матч пройдет на стадионе Bilino Polje в Зенице, Босния и Герцеговина. Начало — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
16 окт, 21:45. Bilino Polje (Зеница)
Босния
Португалия

В прямом эфире матч Босния и Герцеговина — Нидерланды покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Также игру можно посмотреть на сайте matchtv.ru. Начало эфира — 21.35 мск.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.

Криштиану Роналду
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная Португалии по футболу
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