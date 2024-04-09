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Сегодня, 06:52

Далот считает, что сборная Португалии может выиграть Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Диогу Далот оценил шансы национальной команды выиграть Евро-2024.

«На данный момент у нас хорошая, сильная, качественная команда. Мы хотим пройти так далеко, как только сможем, и попытаться выиграть Евро-2024. Но мы знаем, что должны бороться и страдать.

Ярлыки фаворитов всегда будут существовать. Я бы не хотел, чтобы нас заранее отмечали. У нас сильная команда? Да. У нас есть качества, чтобы выиграть Евро? Да. Теперь нужно сделать много маленьких шагов, которые нужны для победы», – цитирует Далота Record.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Португалии сыграет в группе F с командами Чехии, Грузии и Турции.

Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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