Черчесов назвал фаворитов Евро-2024

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал фаворитов чемпионата Европы-2024.

«В этот раз сам на чемпионат Европы не поеду, но естественно, смотреть я его буду. Надеюсь, что его в России будут показывать. Команд много хороших на Евро-2024 будет, а тренеру нужно быть в теме и понимать, в какую сторону движется футбол. Если такой футбол смотреть не будешь, можно что-то и прозевать.

Фавориты? В Германии была смена тренера, и последние игры показывают, что у них есть положительные сдвиги. Кросс вернулся, надеюсь, что Нойер займет свое место в воротах. Так что сборная Германии, тем более в статусе хозяйки чемпионата, всегда будет фаворитом. Другое дело, что и сборная Франции который большой турнир подряд показывает стабильно высокие результаты. Тренер (Дидье Дешам) у этой команды с огромным опытом участия в таких турнирах, в том числе и в качестве игрока. Есть у них лидер такого уровня, как Киллиан Мбаппе... Так что такая сборная должна нацеливаться на победу в турнире. Плюс сборная Англии, которая хорошо играет и может далеко пройти по турниру. Но я уверен, что на этом Евро-2024, как часто это бывает, будет команда-сюрприз из числа тех сборных, которых принято считать середняками. Такая команда неожиданными результатами повлияет на расклады среди фаворитов», — цитирует «КП Спорт» Черчесова.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.