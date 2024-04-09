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Чемпионат Европы

Сегодня, 12:55

УЕФА анонсировал решение по расширению заявок сборных на Евро-2024

Виктория Кравченко
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Пресс-служба УЕФА сообщила о возможном увеличении допустимого количества игроков в заявках национальных сборных на чемпионат Европы 2024 года.

В сообщении уточняется, что были проведены дискуссии, в ходе которых озвучены разные точки зрения. Часть тренеров считает, что состав должен быть увеличен, чтобы было больше возможностей для борьбы с угрозой травм.

«Другие заявили, что предпочитают ограничить размер команды 23 игроками», — говорится в публикации УЕФА.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла англичан в серии пенальти.

Чемпионат Европы по футболу
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