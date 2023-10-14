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Чемпионат Европы

14 октября, 23:38

Дубль Скова принес сборной Дании победу над Казахстаном

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дания — Казахстан.
Фото AFP
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Сборная Дании на своем поле обыграла Казахстан в матче отборочного турнира Евро-2024 — 3:1.

Дублем за датчан отметился Роберт Сков. 27-летний форвард отличился на 45+2-й и 48-й минутах. Еще один мяч на 36-й минуте забил Йонас Винн.

Единственный гол гостей на счету Яна Вороговского (58-я минута).

Сборная Дании (16 очков) идет на втором месте группы H после 7 матчей. Казахстан (12) занимает четвертую строчку в группе.

В следующем матче сборная Дании в гостях сыграет с Сан-Марино, а Казахстан на выезде встретится с Финляндией. Обе игры пройдут 17 октября.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
14 окт, 21:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Дания
3:1
Казахстан
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
Футбол
Сборная Дании по футболу
Сборная Казахстана по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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