Дубль Скова принес сборной Дании победу над Казахстаном

Сборная Дании на своем поле обыграла Казахстан в матче отборочного турнира Евро-2024 — 3:1.

Дублем за датчан отметился Роберт Сков. 27-летний форвард отличился на 45+2-й и 48-й минутах. Еще один мяч на 36-й минуте забил Йонас Винн.

Единственный гол гостей на счету Яна Вороговского (58-я минута).

Сборная Дании (16 очков) идет на втором месте группы H после 7 матчей. Казахстан (12) занимает четвертую строчку в группе.

В следующем матче сборная Дании в гостях сыграет с Сан-Марино, а Казахстан на выезде встретится с Финляндией. Обе игры пройдут 17 октября.