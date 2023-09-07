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7 сентября, 23:44

Сборная Дании разгромила Сан-Марино в матче отбора Евро-2024

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Сборная Дании обыграла Сан-Марино со счетом 3:0.
Фото Reuters
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Сборная Дании обыграла национальную команду Сан-Марино в матче отборочного турнира Евро-2024 — 4:0.

В составе Дании забитыми мячами отметились Пьер Хейбьерг (26-я минута), Йоаким Меле (28-я минута), Джонас Винн (40-я минута) и Юссуф Поульсен (90+3-я минута).

Благодаря этой победе Дания поднялась на вторую строчку группы H, набрав 10 очков. Сан-Марино занимает шестое место с нулем очков.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
07 сент, 21:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Дания
4:0
Сан-Марино

В параллельном матче группы Словения обыграла Северную Ирландию со счетом 4:2.

В составе сербской команды забили Андраз Шпорар (3-я, 56-я минуты), Петар Стоянович (17-я минута), Бенжамин Шешко (42-я минута). За Северную Ирландию забили Исаак Прайс (7-я минута) и Джонни Эванс (53-я минута).

Словения занимает третью строчку в группе H, набрав 10 очков. Северная Ирландия — пятое место (3 очка).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
07 сент, 21:45. Stozice Stadium (Любляна)
Словения
4:2
Северная Ирландия
Футбол
Сборная Дании по футболу
Сборная Сан-Марино по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
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